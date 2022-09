De la selva amazónica rescataron dos ocupantes de un avión tipo Cessna 172 que se precipitó a tierra impactando en área boscosa entre Cabeza de Pava y Puerto Valencia, departamento de Guainía.



Los dos ciudadanos, que se encontraban aislados en medio de la inmensa y espesa selva, fueron rescatados en un helicóptero Black Hawk UH-60, gracias al despliegue de una compleja misión de búsqueda y salvamento realizada por tripulaciones de su Fuerza Aérea Colombiana.



La misión humanitaria fue requerida por el Centro Nacional de Recuperación de Personal (Cenrp) de la Fuerza Aérea, tras conocer la alerta activada por dos ocupantes de un avión sobre las diez de la mañana de este viernes, minutos después que se produjo el siniestro del avión que brinda servicios aéreos especiales para realizar el traslado de pacientes enfermos y que cubría la ruta Villavicencio-Caño Colorado-Puerto Inírida.



La maniobra de rescate se ejecutó mediante el empleo de la grúa de rescate con penetrador de selva, visores nocturnos y Flir con el alto entrenamiento que caracteriza a los pilotos militares quienes, en esta oportunidad, se enfrentaron no sólo a las condiciones topográficas, meteorológicas y de salud de los dos ciudadanos sino al poco tiempo para realizar la extracción del personal.



Al finalizar la exitosa operación, en la noche del viernes, que logró recuperar y poner a salvo en el hospital San Antonio de Mitú a dos ciudadanos de 29 y 32 años de edad para que reciban atención médica.



El piloto Mauricio Soto agradeció a las tripulaciones su rescate: “Muchas gracias a la Fuerza Aérea Colombiana, nos rescataron, nos salvaron la vida, fue una emoción increíble, no lo podía creer, pensé que iba a pasar más de un día encerrados porque ella no podía moverse por sus propios medios”.



VILLAVICENCIO