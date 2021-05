Grupo armado reunió y amenazó a 50 clientes de una cantina en Montería

Al menos 18 hombres armados con pistolas y revólveres irrumpieron a plena luz del día de este domingo en una cantina de la vereda El Vidrial, de Montería, y amenazaron a clientes y trabajadores del lugar.

Las víctimas son alrededor de 50 personas, quienes fueron reunidas en lo que parece ser el patio del establecimiento encerrado con paredes de concreto.



Uno de los delincuentes grabó un video en el que se evidencia el pánico de las personas, la mayoría jóvenes, atemorizadas por los insultos y las amenazas.



Les ordenan dejar sus teléfonos celulares reunidos en una silla y alzar las manos en estado de indefensión, mientras terminan de reunir a todos los presentes.



En la grabación se escuchan varias voces de quienes serían los responsables de las intimidaciones. Uno de ellos asegura que pertenecen a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y que su propósito es hacer respetar el orden en el lugar, afectado por riñas durante los fines de semana.

Integrante del Clan del Golfo amenaza de muerte a población en zona rural de Montería. Para pegarle tiros a ciudadanos y sacar los ojos a punta de "armas no letales" la fuerza pública llega en minutos, pero para proteger la población civil se demoran horas

"Hagan silencio todo el mundo, el que hable se muere", advierte uno de los presuntos delincuentes.



Posteriormente, se escuchan dos disparos que habrían hecho al aire para intimidar a los asistentes a la fiesta en la que no se cumplía con los mínimos requisitos de bioseguridad, ya que la mayoría de las personas no portaban tapabocas como se aprecia en la grabación.



"No venimos a robar a nadie, venimos a que respeten. Todo el mundo viene a meter vicio, desorden todos los fines de semana, peleas a diestra y siniestra, pero esto ya se acabó", grita la misma persona a los presentes en el sitio, a pesar de las medidas impuestas por el Gobierno Nacional para evitar la propagación de la pandemia.



Imparten lo que serían las decisiones del grupo armado en contra de quienes alteren la tranquilidad de la zona.



"Viciosos, viejas viciosas que anden por acá, drogadictos, ladrones, los vamos a matar", dice el hombre en la grabación.

Alcalde responde

Tras conocer el contenido del video que circula en redes sociales, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, reconoció la veracidad del mismo.



"No dejaremos que grupos armados siembren temor en la ciudadanía. Frente al video que está circulando de un establecimiento en la vereda El Vidrial, ya estamos actuando con Policía, Ejército y Fiscalía, para identificar a los responsables de las intimidaciones", dijo Ordosgoitia, a través de su cuenta de Twitter.



Para tomar medidas concretas, convocó a un consejo extraordinario de seguridad con las autoridades locales.



"En la zona hay presencia del Ejército para que la comunidad esté tranquila. Pusimos en conocimiento del Mindefensa Diego Molano la situación y también recibiremos todo el apoyo institucional, para identificar a los responsables y judicializarlos", concluyó Ordosgoitia.

En igual sentido, se pronunció la Policía Metropolitana de Montería que, a través de un comunicado, aseguró estar haciendo presencia en el lugar con labores coordinadas con el Ejército.



"Se coordinan todas las acciones encaminadas a identificar y capturar a estos delincuentes para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana", explica el pronunciamiento policial.



El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, pidió a la fuerza pública retomar el control de la seguridad ciudadana.



"Condeno el irrespeto a las medidas decretadas en Montería sucedidas en El Vidrial, contrarían el esfuerzo institucional conjunto por preservar la vida y la salud. De igual manera, insto a la Policía de Montería a llenar el vacío de autoridad y al Ejército solicito colaboración inmediata", concluyó Benítez.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO Montería

@GudilfredoAv

