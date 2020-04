Reunión por Zoom de alcalde y concejo de Cartagena terminó en pleito

El cierre de las sesiones extraordinarias, vía web, del concejo de Cartagena de Indias se convirtió en escenario de fuerte discusión entre el alcalde de la ciudad, William Dau, y el grueso de los cabildantes de la ciudad. Se dijeron groserías y frases de grueso calibre, de lado y lado.



Usando palabras vulgares, los funcionarios públicos dejaron en evidencia una crisis institucional que hoy opaca la emergencia sanitaria por coronavirus que enfrenta la ciudad.



El primer ataque lo hizo el alcalde Dau cuando recomendó a los concejales entrantes no dejarse llevar, según él, por las prácticas corruptas y clientelistas de los cabildantes de ‘vieja guardia’

“A los concejales nuevos todavía tienen tiempo de recapacitar y abrirse de los de la vieja guardia que representan la misma politiquería de siempre”, dijo Dau.

Acto seguido el alcalde llamó “santurrones” a la mayoría de concejales.



“El 27 de octubre el año 2019 el pueblo cartagenero me eligió para acabar con la corrupción y la politiquería que tiene sumida a esta ciudad en la pobreza, desigualdad y miseria, y por lo menos la mitad de la culpa de la situación que vive Cartagena hoy es de ustedes los coadministradores, corresponsables… y ahora se viene a tirar de santurrones”, increpó Dau.

Pero respondió el concejal Laureano Curi, “respeta tu huevon”.



Pero Dau no guardó silencio:



“Si ustedes quieren respeto, respeten al alcalde, respeten a mis funcionarios ustedes son unos trúhanes”, les dijo el mandatario.

El concejal César Pion, pidió que se envíen copias de la intervención del alcalde a los entes de control.



“Fiscalía y procuraduría tienen que saber de esta falta de respeto que nos dijo marica y HPS”, dijo Pion.



Esta división entre el alcalde Dau y la mayoría de concejales ha venido creciendo en los últimos días ante las críticas de los cabildantes por la forma como se está manejando la emergencia por Coronavirus por parte de la administración.

En sesión de hoy se aprobó por parte del @ConcejoCTG, el acuerdo que entrega beneficios tributarios a los ciudadanos.

Desde la corporación, no logramos entender el comportamiento en el día de hoy del señor alcalde. (1-2) — Fernando Niño (@fninomendoza) April 13, 2020

“Déjenlo que se despache en sus redes sociales y donde quiera para que la opinión publica vea que quien hoy está dirigiendo la ciudad es una persona que no está en sus cabales. Que la ciudadanía conozca que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de control político. Si desafortunadamente para él nosotros hoy somos malos, que lo exprese así ante la opinión pública, con sus faltas de respeto o como quiera, pero déjenlo que se exprese”, agregó el concejal Óscar Marín.



“Una persona que no es capaz de controlar sus emociones es una persona que no está en sus cabales para gobernar una ciudad”, agregó el concejal Marín.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

​Cartagena

