¡Viva Pasto carajo! más que una exclamación de júbilo y gozo muy común en el Carnaval de Negros y Blancos, se ha convertido también en una frase que identifica la alegría y el orgullo de ser pastuso.



Desde distintas miradas se interpreta este sonoro grito, que para algunos puede ser como ofensivo, pero para otros es una expresión que sale desde el alma y el corazón de los habitantes de la tierra del Galeras.



En los diferentes desfiles, por la senda del carnaval, del 4 al 6 de enero de cada año el grito no para de escucharse, pero también en los tablados populares al ritmo del sonsureño y ni que decir en las discotecas y grilles de la Ciudad Sorpresa de Colombia como se la conoce a Pasto.



La frase se ha posicionado con el paso de los años casi que como una marca registrada de la ciudad, la cual es mucho más auténtica y sonora al oído si está acompañada con el inconfundible acento pastuso.



“¡Viva Pasto, carajo!” es el título del manual del carnaval, cuyo autor Rafael Sanz Moncayo, describe esta pegajosa exclamación como una “expresión jubilosa de exaltación, pero al mismo tiempo amenazante, pues quiere decir ¡viva Pasto!”.



Pero además recalca que el fondo de la frase va más allá cuando advierte: “y tenga mucho cuidado con las consecuencias de mi enfado quien no esté de acuerdo conmigo”.



También explica en su obra literaria que “es necesario tener en cuenta que la palabra ¡carajo! tanto en nuestra región como en el resto de Colombia, es una interjección a veces de sorpresa o admiración y casi siempre de enfado”.



Insiste que tal como se la usa de manera corriente en Pasto, no contiene sentimientos belicosos, pero en lo que si está seguro es que se trata de una locución “que desde hace algunos años se usa cada vez más, especialmente durante la temporada del Carnaval de Negros y Blancos”.



Para el artesano Diego Francisco Barrera, autor de varias comparsas en distintas versiones del Carnaval de Negros y Blancos, el grito ¡viva Pasto carajo! “es de resistencia, es del hecho a mano, de la gran potencia artesanal que aquí somos”.

El carnaval se caracteriza por sus tradicionales creaciones artísticas. Foto: Archivo particular

Según su concepto, a Pasto siempre se la reconoce como una potencia artística, “yo creo que todos los que vivimos aquí tenemos este arte en nuestras venas, pero lo que si nos falta es despertar…nada más”.



El artesano de la modalidad carrozas desde hace 20 años, Carlos Alberto Mena Rodríguez, dice que esa frase es sinónimo de guerra en el buen sentido de la palabra, porque invita a los habitantes de Pasto a salir a las calles, ver los desfiles, aplaudir sin descanso a los artesanos y luego a jugar a los negritos y blanquitos pero en completa paz.



El gerente de Corpocarnaval, Andrés Jaramillo, quien se considera un “producto” del carnaval y cuyo padre es el reconocido artesano Julio César Jaramillo, recuerda que desde su niñez él le inculcó el amor y el respeto hacia el festejo, ahora señala que cuando se pronuncia la citada frase se siente mucho más en el corazón el ser pastuso, “eso está tan interno en el ser humano, que nos permite de alguna manera ser más fuertes a nivel nacional en el tema cultural”.

“Es como un himno de Pasto”

Luis Alberto Erazo, un artesano con una gran trayectoria en la elaboración de carrozas, en el más reciente desfile del 6 de enero presentó su obra a la que precisamente bautizó “¡Que viva Pasto carajo!”, porque de acuerdo con su explicación el pueblo apenas se estaba reponiendo de una terrible pandemia, “yo pensé entonces…tengo que ponerle ese nombre porque ya todos volvíamos al carnaval y la alegría en el pueblo pastuso también volvía”.



En cuanto al significado que tiene indica que se ha convertido en un ícono de Pasto, “para mí esa frase significa todo, es como un alimento para afianzar el cariño y amor hacia Pasto y Nariño”.



Y no lo piensa dos veces cuando afirma que “es como un himno de Pasto”.



Acerca del origen de la frase el docente e investigador Javier Vallejo sostiene que no es auténtica de Pasto, y después cuenta que “esa la trajo un periodista, no quiero decir quien, ya falleció, porque en unas fiestas de la Municipalidad de Quito dijeron ¡qué viva Quito carajo!”.



Después de eso, el mismo periodista a su regreso a la ciudad la acuñó y la involucró al Carnaval de Negros y Blancos. De eso han pasado más de 40 años.



Vallejo recuerda que “yo por casualidad estaba en una práctica de la Universidad Mariana en Ambato, Ecuador, y luego nos llevaron a Quito, allí estuve en las Fiestas de la Municipalidad, entonces puedo dar fe porque yo estuve allá”.



Sin embargo, esta versión contrasta con la que en su libro escribió Rafael Sanz, cuando advierte que: “es oportuno comentar que esta locución – producto de la creatividad pastusa- ya se está parafraseando hasta en otras partes de Colombia”.



Lo cierto es que, ahora, el grito ¡viva Pasto carajo! sale desde el borrachito hasta el más sano y bueno, de la mujer y del hombre, del niño y del adulto, del rico y del pobre porque ya es de todos los habitantes de esta ciudad que se viste de fiesta con su auténtico Carnaval de Negros y Blancos.





MAURICIO DE LA ROSA

PASTO