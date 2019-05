Gremios, inconformes por recursos para la concesión de El Edén

Empresarios y dirigentes del Quindío expresaron su descontento con una propuesta que se conoció sobre lo que sería la concesión del aeropuerto El Edén. Aunque desde hace años se ha intentado concesionar esta terminal aérea no se ha logrado por falta de oferentes en los procesos de licitación.

“El plan maestro tiene una falencia, a mi parecer, en las proyecciones estadísticas. La misma Aeronáutica Civil ha dicho que El Edén podría llegar a mover 1 millón 650 mil pasajeros al año, pero el plan maestro que hoy nos presenta la firma española nos dan una proyección máxima de 1 millón 130 mil pasajeros y el desarrollo de los aeropuertos dependen de las proyecciones que se hagan, sin ellas no hay inversión y eso es lo que está pasando”, señaló el consultor quindiano Luis Fernando Zuluaga.



Y agregó que “no están proponiendo grandes inversiones porque las estadísticas son bajas, dicen que vamos a crecer en 30 años tan solo en 500 mil pasajeros más, a los actualmente movidos por el aeropuerto”.



Hasta ahora, el único oferente que tendría intención de participar en el proceso para concesionar el aeropuerto, propone una inversión de unos 33 mil millones de pesos durante los 30 años que duraría la concesión, sin embargo el aeropuerto El Edén requiere recursos por más de 150 mil millones de pesos.



“El aeropuerto de Pereira es el que más pasajeros mueve al año en el Eje Cafetero, 1 millón 826 mil pasajeros al año y de esa cifra el 10 por ciento es de Armenia. Ese es nuestro competidor legitimo por la distancia en que estamos y aunque cada uno tiene su mercado, El Edén tiene mejores especificaciones en pista porque tiene una senda infinita de aproximación y despegue y eso se tiene que aprovechar para invitar a las aerolíneas a que operen aquí”, añadió Zuluaga.



Un grupo de empresarios turísticos del Quindío señaló que enviará una carta al presidente Iván Duque, donde se le dará a conocer el inconformismo por el proceso de concesión que se estaría proyectando porque consideran que no beneficia al departamento.



“En el futuro inmediato, para que el aeropuerto sea certificado por la entidad que regula los aeropuertos internacionales, requiere de inversiones por más de 150 mil millones de pesos, y el inversionista privado propone solo 33 mil millones de pesos por 30 años, son cerca de 1.200 millones de pesos por año y con eso no se cubren las necesidades del aeropuerto y no podría certificarse por la entidad internacional”, dijo el empresario Diego Arango Mora.



Por su parte el presidente de la Cámara de Comercio, Rodrigo Estrada, señaló que “hay mucha inquietud sobre la inversión y las proyecciones de crecimiento pero llegamos a la conclusión que vamos a enviar una carta manifestando nuestras inconformidades y vamos a realizar una reunión con varias entidades para pedirle a la Aeronáutica que mejore las proyecciones para que así nos mejoren la inversión”.



El representante a la Cámara por el Quindío, Atilano Giraldo, señaló que “es un irrespeto para el departamento la forma cómo se va a entregar a un particular la explotación del terminal aéreo y por eso se buscará una reunión entre los congresistas quindianos y los voceros del alto gobierno”.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO