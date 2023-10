Bolívar y la fortaleza empresarial: sector de la construcción invierte $3.000 millones

El sector de la construcción anunció una nueva noticia para la economía en el departamento de Bolívar, con la puesta en marcha de Cemento País, que fue ubicada la Zona Franca Cristalina en Turbaco.



Un total de 3 mil millones de pesos invertidos en equipos de última generación para realizar análisis físico-químicos de cemento y concreto, hizo la empresa con el fin de proporcionar productos de la más alta calidad, respaldados por un soporte técnico eficaz y un servicio excepcional a sus clientes.

Gremios económicos del departamento destacaron que esto es un espaldarazo de empresarios y sus grandes compañías para seguir fortaleciendo la apuesta por la inversión en el departamento.



Resaltan que este tipo de inversión no se haga solo en Cartagena, sino que los inversionistas miran el potencial de los municipios de Bolívar que, “claramente son una gran apuesta para jalonar crecimiento y fortalecimiento empresarial en Bolívar”.



Por su parte desde Cemento País destacaron lo que significa la millonaria inversión realizada, que su juicio, les permite acceder a tecnología de vanguardia para realizar análisis exhaustivo y preciso de la calidad de los productos, desde la materia prima hasta el producto final.

La plnata de la cementera Foto: Cortesía

“Esto asegura que cada tipo de cemento y cada metro cúbico de concreto cumplan con los estándares más rigurosos de calidad y seguridad. Asimismo, se traduce en una propuesta de valor integral para los clientes, generando la confianza necesaria en la durabilidad y rendimiento de sus proyectos en la región”, indicó Carlos Espinosa Osorio, gerente Comercial de Cemento País.



Espinosa Osorio aseguró que, con los nuevos equipos agilizarán el proceso de control de calidad, permitiendo a la cementera seguir innovando y perfeccionando sus formulaciones para adaptarse a las cambiantes necesidades de la industria de la construcción, “esta inversión subraya el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental al optimizar los procesos y reducir el desperdicio de materias primas”.



Para el gremio de la construcción, la inversión de esta empresa no solo promete fortalecerla, sino impulsar el desarrollo y la prosperidad en la región, al fomentar la creación de empleos y contribuir al avance de la industria de la construcción local.