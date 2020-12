Gremio turístico del Quindío se unió para buscar alternativas

Diciembre comenzó con grandes expectativas para el sector turístico del Quindío, sin embargo, las esperanzas se vinieron abajo con el cierre de la vía La Línea por lo menos por dos meses luego del derrumbe que se presentó hace algunos días.



Los hoteleros, por ejemplo, esperaban reponerse de las pérdidas generadas durante la cuarentena y ya registraban reservas por el 70 por ciento en sus alojamientos, tanto urbanos como rurales, en todo el departamento.



El director Ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), capitulo Quindío, Eduardo Mejía, expresó que las expectativas eran unas antes del cierre en La Línea y ahora tienen otras.



“Teníamos muchas esperanzas en que esta temporada de diciembre -enero iba a ser buena y que iba a ser un primer paso para la recuperación económica pero las cosas se han visto un poco truncadas con el cierre de la carretera’’, dijo Mejía.



Y agregó que “hemos estado haciendo un monitoreo de las cancelaciones y no han sido tan altas como esperábamos, sí se han presentado, pero no del volumen que pensamos. La noticia ha afectado y la gente se pone nerviosa y más si recibe información errónea de que el viaje dura 14 horas por el Alto de Letras cuando eso no es así, dura entre 6 y 7 horas y estamos pidiendo que esa vía sea solo para vehículos particulares”.



El departamento había preparado todas las medidas para tener una recuperación económica de este sector, del que dependen cientos de empleos en el Quindío.

Salento, que recibe más de 20.000 turistas cada mes, incluso después de las medidas de cuarentena y que ha intentado regular el ingreso de visitantes a esta localidad, pero no ha obtenido la autorización del Ministerio del Interior, en esta temporada no tendrá restricciones de movilidad.



La Administración Municipal informó que “no existe ninguna restricción para el ingreso al municipio y mucho menos horarios restrictivos para la atención en los distintos establecimientos comerciales’’. Pero solicitó a los propietarios de los establecimientos que deben cumplir los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones.



Al mismo tiempo, todo el gremio de turismo se unió para solicitar al Gobierno Nacional que tome medidas de contingencia para no afectar a la región ni a los viajeros ante el cierre de La Línea.



A través de un oficio enviado al Instituto Nacional de Vías (Invías), la Cámara de Comercio de Armenia solicitó que se tome una medida ‘equilibrada’, pues hasta el momento la entidad solo permite el tránsito de vehículos de carga y transporte público de pasajeros entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, mientras que no se autorizó el tránsito de vehículos particulares.



“Es importante optar por una medida equilibrada que preserve los intereses de las partes con todos los controles, rangos de horarios, reguladores, personal, seguridad vial y demás estrategias desde la cuales se considere la importancia de la reactivación turística de nuestra región en equilibrio con las necesidades actuales en infraestructura”, señaló el presidente de la Cámara de Comercio, Rodrigo Estrada Reveiz.



Por su parte, el director de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), capitulo Eje Cafetero, Juan Pablo Vélez, pidió a la Aeronáutica Civil que se incremente el número de las frecuencias aéreas entre Armenia y Bogotá.



“Para que la gente pueda tener alternativas y también pedimos algunos descuentos preferenciales para las personas que viene para estos destinos. En primera medida estamos gestionando con las aerolíneas EasyFly y Avianca también para Pereira y Manizales porque todo el Eje se ve afectado”, dijo Vélez.



También, le solicitaron al Viceministerio de Turismo y al Gobierno Nacional para que la campaña de promoción turística denominada ‘Yo voy’ se enfoque durante este fin de año en el Paisaje Cultural Cafetero.



Para todo el gremio turístico esta es una gran afectación pues cientos de viajeros habían seleccionado el destino con el propósito de conocer el túnel de La Línea pero ya no lo podrán hacer. Aunque el deslizamiento de tierra no se presentó en la estructura de 8,6 kilómetros de longitud sino a unos 4 kilómetros de allí, el paso por este tramo no está habilitado para vehículos particulares.



“El gremio se ha visto muy afectado con la pandemia y esperábamos recuperarnos en esta Navidad, pero ahora estamos preocupados. Esto se sale de las manos de todos. Teníamos más del 70 por ciento en reservas. Las personas pueden demorarse un poco más viajando pero les pedimos que no cancelen sus viajes’’, manifestó la presidente del Comité Intergremial del Quindío, Diana López.



El gobernador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, señaló que esta situación en La Línea obliga a tomar rutas alternas como la del Alto de Letras para quienes provienen del centro y oriente del país.



“El Alto de Letras es una gran alternativa y así nos pueden visitar a este corazón de Colombia. Estamos listos con un turismo con todas las medidas de bioseguridad que exige esta pandemia, un turismo seguro, tranquilo, y que esta vía alterna sea el mecanismo para que los visitantes arriben al Quindío en diciembre y enero”, manifestó el gobernador Jaramillo Cárdenas.



Y dijo que con la Aeronáutica Civil y las aerolíneas se estudian alternativas para que aumenten la oferta de frecuencias para esta zona y evitar mayor afectación.

Por su parte el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales aseveró que aprovechó una reunión con el Presidente Iván Duque para solicitarle un salvavidas ante la emergencia generada en la carretera. “Le propuse al Presidente que las personas que tuviera acreditada una reserva y que se quedaran en nuestra región, al tomar la vía alterna, tuvieran una disminución o exoneración en sus peajes, e incluso que nos dieran cierto plazo o espacio en los puentes festivos”.

