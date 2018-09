Cultura, arte y academia en el Green Moon Festival de San Andrés

Con la mirada puesta en el horizonte del mar Caribe arrancó el Green Moon Festival (GMF) 2018, en San Andrés, con una agenda que va hasta el 8 de septiembre y tiene un nutrido contenido académico, cultural y musical, que año tras año se enriquece con nuevos aliados que suman categoría y proyección internacional, como una forma de garantizar el entretenimiento de los fieles seguidores de este certamen orgullosamente isleño.

Para esta nueva versión del GMF continúa con el exitoso programa ‘Back stage to the Future’, en alianza con el British Council, que este año pone a prueba el potencial que se ha estado forjando para edificar la vibrante escena de la industria musical del archipiélago.



Con el grueso de las actividades a desarrollarse en el auditorio del Banco de la República y un concierto abierto al público, Backstage to the Future tiene como objetivo proporcionar oportunidades y vías alternativas para los aprendices que han recibido esta formación desde el año 2016, entre los que se encuentran jóvenes de San Andrés y Providencia, en fraternal intercambio con estudiantes provenientes de Cuba, Jamaica y Venezuela.

La metodología del programa es grandiosa, se basa en un proceso de experiencia práctica que permite a los participantes adquirir y mejorar habilidades mientras que trabajarán junto a los productores del escenario del GMF 2018 para este sábado 8 de septiembre denominado ‘World Music Concert’, un encuentro de lealtad y fraternidad Caribe.



Este acompañamiento ha sido una llave de acercamiento e integración; solo basta recordar la participación de la encantadora artista Sona Jobarteh (Gambia, Africa) en el GMF 2017. Para esta edición, se presentará la agrupación musical Kokoroko del Reino Unido, intérpretes de afrobit, sound shaking y el horn fueled sound.



Como ingrediente adicional de esta fortalecida alianza, por primera vez el Green Moon Festival recibirá la presencia de un importante programador como Paul Duhaney, director artístico del ‘Africa Oye Festival’, uno de los eventos más populares de Liverpool (Inglaterra), que acoge a más de 80 mil espectadores en dos días de programación totalmente gratis.

‘Wuan Anansi Stuori’: taller de escritura creativa

Explorar la voz propia desde la oralidad, el juego, el canto hasta llegar a la escritura, es el objetivo que se plantean los escritores a cargo del taller de escritura creativa: ‘Los hijos del mar, ‘Wuan Anansi Stuori’’, programada del 3 al 6 de septiembre, como ingrediente literario del Green Moon Festival 2018, generando espacios para futuros escritores isleños.



Este taller fomentado para niños y adolescentes de colegios públicos entre los 8 y 14 años, será conducido por Lolia Pomare, Sedney Suárez, Luis Mallarino y Selnich Vivas, escritores de lengua Creole, Inglés, Español, Alemán y Mikia, quienes emprenderán un viaje por la imaginación de los participantes, les brindarán herramientas que los llevarán a la reflexión de sus vidas, entornos y la exploración de sus habilidades narrativas.



El Green Moon de la mano de sus escritores, profesores, poetas y soñadores, pretende consolidarse como la primera escuela formal de escritura creativa para niños y niñas de la isla, a la falta de espacios para incentivarlos a contar sus historias, las de sus barrios, comunidades y las que partan de su imaginación.

Vuelve Language Fair al GMF 2018

El Creole, la lengua materna de los raizales, también es celebrada cada Green Moon Festival y desde el año 2016, hermanados en una fuerte alianza con la Piknini Foundation, para este viernes 7 de septiembre llevará a cabo una nueva versión del Language Fair, en el mismo auditorio. La feria empezará con la socialización del proyecto ‘Glosario de términos náuticos del Creole: aportes sobre el conocimiento de la cultura marítima raizal’, de la investigadora Ana Márquez y Monique Schoch, directora de esta fundación.



En este mismo escenario se abrirá un espacio para recibir las conclusiones del taller de escritura creativa, ‘Los hijos del Mar: Wuan Anansi Stuori’. El reconocimiento de la cultura raizal, su lengua y sus costumbres, serán proyectados a través de la serie llamada ‘Patrimonio Ilustrado’, en formato de video ilustrado, que aborda aspectos sociolingüísticos y socioculturales del archipiélago.



Nuevamente el concurso de ensayos con estudiantes de secundaria convocados en todos los colegios públicos del archipiélago, demostrarán sus habilidades orales y conceptuales en los tres idiomas reinantes: Creole, Inglés y Español (Libre elección). En esta ocasión tratarán sobre una persona o institución que trabaje por el Creole del archipiélago. Como cierre del Language Fair en el GMF 2018 el sábado 8 de septiembre, se realizará en la Bahía de San Andrés una actividad lúdico-educativa en torno al patrimonio lingüístico asociado a la construcción de embarcaciones y la navegación en las islas.

‘El planeta agradece’: nueva entrega del GMF 2018

El acercamiento de la versátil gestora artística y ambiental Amarilis Vitae, trae para esta edición un proyecto de entretenimiento educativo acerca del reciclaje y la conciencia ambiental con el nombre de ‘El planeta agradece’, a llevarse a cabo el 6 y 7 de septiembre en el colegio Inedas y el Polideportivo del Barack respectivamente.



Bajo el esquema de un musical, entre ritmos brasileros y urbanos, esta propuesta innovadora de Amarilis Vitae, en compañía de la Empresa de Aseo Trash Busters, abordará temas como las tres R (3R): Reducir, Reutilizar y Reciclar (pensar antes de comprar). Además se realizarán un taller de reciclaje creativo en el que se crearán instrumentos musicales, máscaras, disfraces y accesorios de utilidad doméstica.



Por su parte el taller de TAP Dance, reciclado, se basará en una introducción a los pasos básicos de este baile, percusión corporal, puesta en escena y trabajo en grupo, donde los participantes experimentarán hacer música implementando una coreografía con herramientas como tapas de refresco para reemplazar los zapatos especiales del TAP.



Amarilis Vitae, quien conquistara con su pertinente proyecto al Green Moon Festival, es arquitecta de profesión, música, cantante de electrónica, toca percusión y ha viajado por el mundo con este arte y su proyecto de vida ‘El planeta agradece’, que hoy viene a reforzar esta nueva etapa en la vida de los isleños, que es la del reciclaje o separación en la fuente.

Epílogo musical

Por último, los tres grandes conciertos que se realizan tradicionalmente durante el GMF, este año se redujeron a uno solo. Factores de diversa índole influyeron para la drástica medida, pero sobre todo la suspensión del gobernador Ronald Housni a manos de la Procuraduría General de la Nación, organismo que adelanta un proceso disciplinario por hallar improcedente la manera como se canalizaron los recursos con destino al festival a través de la Cámara de Comercio, entidad considerada “no idónea” por el Ministerio Público.



Al respecto, los fundadores del evento (en 1987) expresaron su aflicción por la medida disciplinaria, pero al mismo tiempo siguieron adelante con su realización. Así las cosas, los productores del GMF 2018 proyectaron para este sábado 8 de septiembre un gran espectáculo denominado ‘World Music Concert’, con la participación de la agrupación de música afrobeat ‘Kokoroko’ (Reino Unido); ‘Sistema Solar’ de Santa Marta y cinco bandas locales: Creole Group, Prophet Nigus; Job Saas and the Heartbeat; Joe Taylor and the Fire Band y R-Vybz.



De esta manera no perderá continuidad un evento que tiene 31 años de vida y es toda una leyenda de la historia contemporánea regional. Un legendario encuentro de lealtad y fraternidad Caribe.

