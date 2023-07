Más de 5.000 cafeteros se reunirán este 17 de agosto en Armenia para expresar su voz de rechazo por las pérdidas en las ventas del café que se registran y por lo que consideran como malos manejos en la Federación Nacional de Cafeteros.



“Dicen que hubo bonanza en los últimos años, pero no, hubo un buen aumento del precio del café, pero nos perjudicó la baja producción porque llevamos 3 años del fenómeno de La Niña. La Federación no reconoce la verdadera pérdida de producción”, dijo el fiscal del movimiento de Dignidad Cafetera, Carlos López.

El fiscal añadió que “estamos trabajando a pérdida porque producir una arroba cuesta 175 mil pero la estamos vendiendo a 130 mil. El café que se va a empezar a recoger en agosto no va a suplir la inversión que los campesinos hicieron, casi 415 mil familias en todo el país tienen menos de 2 hectáreas de tierra, y se empeñaron con créditos pensando que iban a vender a mejores precios, pero no va a suceder y la crisis es inminente”.



Otros voceros de la región indicaron que esta no será una movilización ni contra el Gobierno Nacional ni contra el actual gerente de la Federación, sino una forma de pedir garantías, unas que solo estarían en manos de estos estamentos, al ser un tema multifactorial.



“Crisis en el precio, caída de la producción, importaciones y malas decisiones al interior de la Federación son los motivos principales del disgusto de los pequeños cafeteros. Y eso solo lo organizan desde las directivas, por eso les vamos a pedir que nos escuchen”, dijo Duberney Galvis, líder cafetero de Risaralda.



Y es que los ánimos están caldeados también por lo que Galvis ha calificado como “desigualdad”, porque “mientras un caficultor de gana menos de un salario mínimo al mes, el gerente de la Federación devenga 30 mil dólares. Por eso también venimos insistiendo en una reestructuración de la Federación, porque cada vez se la toman más ‘corbatas’ que personas que trabajan realmente la tierra. Nosotros no somos enemigos de ella, pero hay que cambiarla para evitar que se hunda por sus errores; por ejemplo, con la decisión de importar”, agregó el líder cafetero.

Facebook Twitter Linkedin

Los turistas pedalean entre el paisaje cafetero y conocen de cerca todo el proceso para producir los cafés especiales. Foto: Cortesía Pedaling Coffee

De acuerdo a datos del Comité de Cafeteros del Quindío, la cosecha del departamento está distribuida. El 50 por ciento se recolecta en seis municipios en el primer semestre del año y el otro 50 por ciento en las otras seis localidades en el segundo semestre, pero se estima una caída de producción del 20 por ciento con respecto al 2022.

​

Las familias caficultoras están preocupadas por la caída del precio y porque tomaron créditos bancarios e invirtieron en sus parcelas, pues esperaban vender su cosecha a mejores precios, pero esto no será así.



“La descolgada del precio nos tiene preocupados, la caída representativa del mercado y la cotización en la bolsa de Nueva York. Como vocero de los caficultores estoy muy preocupado y buscando las acciones que nos permitan soliviar este impacto”, afirmó el gerente de la Federación, German Bahamón, en su reciente visita a Armenia, y añadió: “Estamos buscando al Gobierno Nacional para que nos ayude en una solución que permita estabilizar el precio y los ingresos de la caficultura. Es cierto que el costo de producción es distinto en todos los municipios, pero debemos buscar un punto medio para activar un fondo”.



En Caldas entre tanto, la preocupación también es generalizada, por lo que están a la espera de que se reagende una reunión que fue pospuesta la semana pasada al no lograrse organizar la agenda de los ministros para el encuentro con el Comité Nacional de Cafeteros.



“El bajo precio que estamos presentando está ad portas de ser uno que no dé utilidad, sino pérdida porque estaría por debajo de los costos de producción. Somos conscientes de que son muchas variables, por eso necesitamos la intervención del Gobierno para encontrar juntos una solución, porque esto afecta a pequeños, medianos y grandes productores”, indicó Ángela Gutiérrez, presidenta del Comité de Cafeteros de Caldas.



La directiva señaló que esperan que se puedan encontrar soluciones pronto, antes de que llegue la primera cosecha del año y todo sean pérdidas. “Teníamos la esperanza de recuperarnos en cantidad de producción en esta ocasión, dado que mejoró el clima, pero como ahora lo que bajó fue el precio, nace otra nueva dificultad, porque si hay más producción, hay más pérdida porque ya casi que se gana por debajo de lo que vale”, apuntó.



De acuerdo con Gutiérrez, hace 3 meses se vendía la carga en cerca de dos millones de pesos (125 kilos de café pergamino seco), mientras que hoy se está comercializando a cerca de un millón trescientos mil. “Y con los insumos, la mano de obra y canasta familiar costosa todo se complica. Tenemos la esperanza de que pronto pueda entrar a intervenir el Fondo de Estabilización de Precios del Café, que es lo que reglamenta la ley en estas circunstancias”, agregó.



Por su parte, el líder de Dignidad Cafetera en Quindío agregó que “estamos en una crisis muy grave, eso sumado al manejo del fondo nacional del café y por eso hemos solicitado la intervención del presidente Gustavo Petro para que esos recursos se distribuyan en las bases cafeteras”.