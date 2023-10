Desempleo e inseguridad acosan en Pasto: desafíos para candidatos a la Alcaldía

Siete aspirantes quieren llegar a la alcaldía de Pasto, pero si lo quieren hacer deberán resolver las grandes preocupaciones que hoy tiene la comunidad en materia de inseguridad, falta de espacio público y desempleo.

Y las respuestas a las inquietudes que tienen los ciudadanos en la capital de Nariño no solo sobre estos delicados temas, sino sobre otros que son de gran interés, los siete aspirantes al cargo por elección popular las podrán resolver en desarrollo del gran debate Hablemos claro, que se transmitirá a través del canal regional Telepacífico, este miércoles 18 de octubre, a partir de las 9:15 p. m.,con presentación de los periodistas Adriana Santa Cruz y Rubén Darío Gálvez.

Cuando solo restan 12 días para las elecciones regionales del 29 de octubre en Colombia, los aspirantes a la alcaldía de Pasto queman sus últimos cartuchos, con el fin de obtener los votos suficientes que les permitan ganar y asumir el reto de gobernar en una ciudad que hoy enfrenta graves problemas.



Solo una mujer y siete hombres aparecerán en el tarjetón electoral, pero el voto de los ciudadanos será el que definirá quién será el alcalde de Pasto para el período comprendido entre los años 2024 y 2027.



Es por eso que el evento promovido por la gran alianza de 'Cali para mí' de ProPacífico, con gremios, universidades vallecaucanas y medios de comunicación, volverá a medir la temperatura política en Pasto, mientras que los candidatos emplearán sus estrategias para cautivar al electorado, sobre todo a quienes aún están indecisos y no saben por quién votar.

José Luis Guerra

Es un joven comerciante que cuenta con el aval del partido de Salvación Nacional y que recorriendo las distintas calles y avenidas de la ciudad de Pasto quiere convencer a hombres y mujeres para que lo ayuden con su voto el próximo 29 de octubre. “Estamos listos, vamos a recuperar a Pasto” es su principal consigna cuando adelanta sus recorridos callejeros y acerca de su campaña política dice que “es un sueño, una nueva forma de hacer política, una nueva forma de conducir el municipio”.



También manifiesta que lo hace con austeridad, sin compra de votos, sin politiquería y sin estructuras clientelistas. Además, señala que en su administración: “Vamos a combatir la corrupción y a recuperar la confianza de la gente”, para lo cual les pide a sus paisanos y amigos que a pesar de las diferencias existentes, se debe mantener la unión y la confraternidad y enseguida asegura que “en nuestra campaña no solo promovemos el ejercicio, sino que también reforzamos nuestro compromiso con la preservación del medio ambiente”.



Mario Viteri Palacios

Es es un profesional nariñense que caminando por las calles de Pasto viene dando a conocer sus propuestas a la ciudadanía.



La Alianza Verde le dio su aval partido con el cual se identifica más y dice uno de sus principales dirigentes, el ex alcalde Antonio Navarro Wolff lo está apoyando en su aspiración. Está de acuerdo en retomar el presupuesto participativo a través de cabildos abiertos con la participación de las comunidades.



“Mi propuesta es con la gente y vamos a decidir con la gente que tiene derecho a tomar la decisión sobre los recursos de la alcaldía. La plata es de la gente no es del alcalde ni de los secretarios", dice.



Uno de sus principales objetivos es devolverle la tranquilidad y la confianza a la gente. “Yo tengo una visión de la ciudad, tengo una visión de la administración pública totalmente diferente de la que tienen los otros candidatos”. La gente en Pasto está cansada, está desanimada de ver la misma clase política tradicional, estamos llevando nuestro mensaje para no dejarnos vencer¡La politiquería y la corrupción tienen a la plaza de mercado más importante de la región El Potrerillo, olvidado y en condiciones indignas para trabajar!", anota.



Le preocupa el tema de la red vial en el municipio. “Vemos muchas obras atrasadas, hay contratistas que dejaron abandonadas muchas obras, sobre todo en el sector de Mocondino.



Sobre el sistema estratégico de transporte público tiene sus reparos. “Está en un verdadero caos, las empresas de buses están trabajando con menos de su capacidad y con pérdidas, por eso no es rentable”.



Por eso propone reconstruir el sistema con todos los actores. Opina que tiene que ser una bandera de la administración prevenir el maltrato infantil “un niño maltratado de acuerdo a los expertos es un niño que pasa por la humillación, que ha sido vulnerado en sus derechos”.

Nilsa Rocío Villota Rosero

Candidata independiente por firmas, dice: “Quiero ser alcaldesa de Pasto porque en la parte administrativa tenemos grandes fortalezas”.



Pero subraya que en el sector de la construcción hay temas que lo han golpeado por lo que “los proyectos de ingeniería civil están muy lentos y los impuestos son demasiado altos”.



Se compromete a apoyar y fortalecer el sector empresarial de para que haya un crecimiento económico en el municipio.



“Desde mi programa de gobierno proponemos diferentes estrategias que permitirán que Pasto sea una ciudad con mayores oportunidades” y agrega que “la democracia se construye escuchando y proponiendo”.



Recuerda que con la pandemia se registró un decrecimiento en la economía, la construcción y la infraestructura, por lo que la salud adquirió gran importancia y desplazó todas las proyecciones de crecimiento que tenían otros sectores.



En cuanto al tema que domina como ingeniera civil que es y como secretaria de infraestructura que fue en la Alcaldía municipal dice que Pasto tiene hoy 380 kilómetros de vías urbanas, de los cuales 280 están pavimentados y 100 sin pavimentar; de los 280 pavimentados hay algunos en buen estado y otros ya cumplieron su vida útil, para estos últimos propone su rehabilitación mediante el reparcheo.



Asegura que mientras que la anterior administración solo pavimentó 5 kilómetros de calles, en su gestión se pavimentaron 18 kilómetros.



Con respecto a la malla vial rural, explica que la situación es más compleja. Dice que son 511 kilómetros de vías, de los cuales solamente 50 están pavimentados, es decir, faltan 470 kilómetros por pavimentar, pero lo que más le preocupa a la profesional es que la capacidad financiera de la secretaría de Infraestructura es muy débil.



Sostiene que en cada año solo se invierten $ 2.000 millones para atender la malla vial urbana y rural.

Luis Carlos Vallejos

Luis Carlos Vallejos, más conocido como 'El profe', se constituye en una revelación en la política local y su presencia en el abanico de candidatos es toda una sorpresa.



Viene adelantando su campaña en los buses y calles de Pasto. “Yo sé que aquí no se va a subir ningún político porque les da vergüenza, yo soy una persona común y corriente, soy padre de familia”, les dice a los pasajeros cuando asciende a uno de los vehículos del servicio de transporte público.



Aunque no tiene experiencia en el campo político, si se atreve a cuestionar a los dirigentes de Nariño cuando manifiesta: “He venido golpeando a los políticos porque son los personajes que han generado que la ciudad de Pasto tenga un atraso de 50 años en muchos procesos de desarrollo”.



Cuenta con mucho orgullo que a comienzos del presente mes de octubre se vincularon a su campaña los integrantes de la primera línea y lo hizo con ellos, lo que ha generado muchas discusiones entre la ciudadanía.



“Comprendemos el diario vivir de la gente porque también lo vivimos”, indica y agrega que la ciudadanía pastusa merece una ciudad con dignidad y aborda el delicado tema de la plaza de mercado del Potrerillo, la más importante de la capital de Nariño, pero lamentablemente en estado de abandono; sobre el particular piensa que “sigue siendo la misma de hace 47 años cuando se quemó, pero nada ha cambiado, allí el desorden es impresionante”.



Comenta que cuando en una ciudad como Pasto empiezan a tomar justicia por su propia mano y le queman la motocicleta a un delincuente que había robado y atracado a un transeúnte unos minutos antes, “esa es una sociedad que está en conflicto porque significa que la administración no está brindando seguridad y calidad de vida a los ciudadanos”.

Jimmy Pedreros Narváez

Es el candidato del Pacto Histórico confiesa que quiere volver a ser alcalde de Pasto después de haber ocupado el cargo en 1998, porque el municipio aunque ha cambiado no se ha modernizado en los distintos sectores.



Dice que su candidatura es diferente de las otras porque “existe una relación muy estrecha y directa no solo de amistad sino de identidad política y administrativa con la comunidad”.



Asegura que el 80 % del empleo en la ciudad lo genera la economía informal por lo que estima que es el sector al que se le debe un trato especial para el desarrollo urbano, sobre el proyecto del estadio de la Pastusidad que él impulso en su administración y que le ocasionó ser objeto de una investigación por las autoridades competentes, aclara que “la suspensión de esta obra no se dio por corrupción o pérdida de dinero, sino por un concepto jurídico del magistrado Ariel Hernández”.



Aclara: “Tengo cuatro fallos de la administración de la justicia que demuestran que soy inocente” y cuestionó a los alcaldes que luego llegaron a la alcaldía por no haber continuado la misma ejecución. “Este sueño que se convirtió en mi pesadilla, mi persecución, mi estigmatización, se puede convertir todavía en una realidad”, dice.



Enfatiza en su compromiso por fortalecer el deporte, a través de la creación de escenarios dignos para los atletas y la implementación de la economía del deporte que impulse proyectos para profesionalizar al sector. “Nuestra propuesta implica finalizar la construcción de la Unidad Deportiva Recreativa y Ambiental que contiene el estadio la Pastusidad”.

Mario Enríquez Chenas

El aspirante Mario Enríquez Chenas del movimiento ¡Vamos Pasto, vamos! y con su lema 'Hacer es más que hablar' adelanta una campaña política que ha sido muy cuestionada porque es sobrino de la representante a la Cámara por el partido de la U Teresa Enríquez y del exsenador Manuel Enríquez.



"Quiero ser alcalde, porque me he propuesto el reto de proporcionar 8.000 soluciones de vivienda para las familias pastusas que más lo necesiten”, indica y agrega que de resultar elegido va a generar 15.000 nuevos empleos en la ciudad y que va a invertir en las economías familiares, los vendedores informales y los tenderos.



“Daremos vida a un programa de estímulos financieros a empresarios y emprendedores”, y resume su plan de gobierno en brindarle a la ciudadanía acceso a programas sociales, seguridad, mejoramiento de la infraestructura, medidas de alivio financiero y cuidado a los menores hijos de comerciantes. Para enfrentar la inseguridad galopante propone un plan de choque vinculando a la Policía Nacional y a la misma ciudadanía, al igual que invertir en tecnología.

Nicolás Toro Muñoz

Nicolás Toro Muñoz participa en la actual contienda electoral por el movimiento Alianza Ciudadana, Partido Liberal, Nuevo Liberalismo, el partido Marcha y Mais.



Esta es la tercera vez que busca llegar al cargo y lo hace con fuertes críticas a la administración municipal de Germán Chamorro.



"Nadie me ha dado la respuesta sobre por qué hicieron perder $ 50.000 millones que pudieron haberse invertido en la ciudad”.



Plantea la construcción de nuevas vías de acceso para mejorar la movilidad y permitir un mayor acceso a la ciudadanía, al igual que enfatiza en: “Yo no puedo aceptar que me pongan condiciones, que se deben entregar las secretaría o los institutos, eso no”, subraya y dice que una de sus primeras obligaciones es respetar y acatar la ley acerca del uso de la marihuana, para lo cual se requiere la regulación de los sitios para el consumo en Pasto.



Es partidario de realizar un ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial (POT). “Me da tristeza que las administraciones hagan caso omiso a las necesidades del pueblo pastuso”, por lo que anuncia que si resulta elegido en enero del próximo año creará un comité interinstitucional para cumplir con este objetivo.

Quedaron inhabilitados

Por haber celebrado contratos con el Estado, dos excandidatos a la alcaldía de Pasto están inhabilitados para llegar a ese cargo.



Según el informe de Transparencia por Colombia se trata de José Efrén Achicanoy y Plinio Pérez Mora, quienes hace pocas semanas aspiraban al mencionado cargo por elección popular.



José Efrén Achicanoy quien aparecerá en el tarjetón electoral se había inscrito con el aval del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), pero según Transparencia por Colombia había suscrito un total de cinco contratos con el Estado por un monto de $ 265'822.678, por lo que quedaba inhabilitado para participar en la contienda electoral del próximo 29 de octubre. Por esa razón el pasado 28 de septiembre tomó la decisión de apoyar la campaña a la alcaldía de Pasto del candidato Nicolás Toro Muñoz.



En cuanto al excandidato Plinio Pérez hasta agosto pasado figuraba como aspirante al cargo por el partido Demócrata Colombiano, tras haber renunciado unas semanas atrás como asesor de paz de la Alcaldía de Pasto. De acuerdo con Transparencia por Colombia había suscrito dos contratos por un valor de $ 84 millones.



PASTO