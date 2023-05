Una vez más las redes sociales muestran los actos de corrupción que se dan en los distintos sectores de la sociedad, tal es el caso de reiterados hechos de soborno entre funcionarios, especialmente de las entidades de transito del país.



(Lea: Sigue suspendido el cobro del peaje en Turbaco, Bolívar)



En esta oportunidad, los pasajeros de un vehículo particular que circula por la avenida Pedro de Heredia en Cartagena, graban un video que muestra cuando llegan a un puesto de control del Departamento de Tránsito y Transporte (Datt) y son requeridos por un agente.

El agente pide los papeles del vehículo y evidencia que no están en regla, la conductora del carro le asegura que está en el proceso de trámite para solicitar la cita que le permita ponerlos al día; sin embargo, el funcionario le cuestiona y le dice que debe imponerle una sanción.



La mujer trata de convencerlo para que la “ayude” y no le impongan una orden comparendo, argumentando que le saldría muy caro.



(También puede leer: En video: víctima narra cómo es la nueva modalidad de robo en Playa Blanca, Cartagena)



“No sea así, ayúdeme. Yo que trabajo con este carro y me sale más caro que me lo inmovilicen. Imagínese… ¿qué hago?”, se escucha a la conductora.

El agente le dice que corra el vehículo hacía adelante, porque eso genera sospecha a los demás y ella le plantea cuánto le pide para no sancionarla. El servidor va hasta donde están los demás compañeros de trabajo y regresa.



El agente del Datt le pregunta cuánto le va a dar y ella le dice que cincuenta mil pesos, y él los rechaza. Finalmente negocian cien mil pesos, para no imponer la multa.

“Graba que no se dé cuenta… mire, aquí tiene, son cien mil. Hágame ese favorcito ahí”, dice la mujer.



(Puede leer: Señalan a nuevo gerente de Telecaribe por millonaria deuda con el canal)



No es el primer caso de este tipo que se hace viral en redes sociales en Cartagena. El Datt ya han sancionado a varios de sus agentes por este tipo de actos indebidos.

CARTAGENA

LEIDYS RIVERO MARTÍNEZ

Editora Caribe EL TIEMPO

En Twitter: @LeidysRiveroM