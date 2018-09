Grabaciones probarían que Alcalde de Ciénaga recibió dinero por el PAE

Unas grabaciones de llamadas interceptadas serían las principales pruebas que tendría la Fiscalía General de la Nación para demostrar que el Alcalde de Ciénaga, Edgardo Pérez Díaz si recibió dinero por parte del contratista Estrada Navarro, firma que obtuvo la licitación para el suministro de los alimentos escolares en los colegios oficiales del municipio.

EL TIEMPO tuvo acceso al informe 47-74947 del 8 de agosto de 2018, el cual se entre las evidencias que posee el ente judicial para responsabilizar al mandatario municipal de cometer presuntas irregularidades en la contratación del Plan de Alimentación Escolar por un valor de casi $7.000 millones.



Son un total de 39 páginas donde el investigador delegado, transcribe al pie de la letra los audios de interceptaciones telefónicas logradas a celulares y teléfonos del Alcalde de Ciénaga, su secretario de educación y el dueño y la subgerente de la empresa Estrada Navarro, la cual ha suscrito contratos de alimentación para los escolares más pobres del país por un valor superior a los 175 mil millones de pesos.



Los principales audios corresponden a llamadas que hizo Leydi Álvarez, quien según el monitoreo de sus conversaciones sería la subgerente de la empresa Estrada Navarro, donde adicionalmente funge como revisora fiscal y contadora. De igual forma tiene a su cargo la contratación con entidades territoriales, en Ciénaga, Barranquilla y la Bolsa.

Álvarez sería la encargada de realizar todas las negociaciones a fin de lograr quedarse con los contratos de alimentación escolar en la Región Caribe, así como las negociaciones de la alimentación de la USPEC en lo que se refiere a la alimentación en las cárceles del Magdalena.



A través de los monitoreos, la Fiscalía encontró una comunicación que tuvo la mujer con el director de la empresa operadora, Dairo Navarro, donde hace referencia a una entrega de plata que le harán personalmente al Alcalde de Ciénaga.



En otra conversación donde aparece ya Edgardo Pérez, Álvarez le solicita al Alcalde que “cuente bien, que el señor Navarro le entregó ciento veintisiete setecientos”.Pérez contesta que “contó, uno, dos, siete (127 millones), que deje eso así”.



Así mismo Leydi Alvarez y Dairo Navarro en otra interceptación expresan su preocupación por las diferentes visitas que ha realizado la Fiscalía a sus oficinas, teniendo en cuenta que no llevan una contabilidad y software adecuado para la ejecución del PAE.



Por otra parte, aparece en otro audio, el secretario de educación de Ciénaga Luis Ospina Daza, quien le comenta a una mujer no identificada, que en los contratos que ha realizado el Alcalde de Ciénaga con la firma Estrada Navarro le han entregado dinero. Igualmente indica que él le toca montar los proyectos, firmarlos, supervisar y que sabe cuánto recibe Edgardo Pérez de cada plata. También relaciona los valores de los contratos que se han realizado del PAE y se muestra disgustado por no recibir dinero a manera de gratitud por dichas adjudicaciones.

“Luis Eduardo le comenta a mujer desconocida que está decepcionado del man (Alcalde), le dice que el primer contrato del PAE fue por $4.400 millones. Acaban de firmar un contrato de $3.800 millones, son $8.000 millones en total. La mujer le pregunta que el Alcalde como lo trata con eso, Luis, le contesta que no le ha dado una moneda. Luis comenta que él está firmando todo, es el supervisor, que le ha firmado solo este año 11 mil millones de pesos y no se ha tomado una gaseosa de eso”, señala el informe.



El informe desvirtúa lo expresado por el abogado defensor Alex Fernández, respecto a que no existen pruebas concretas contra el Alcalde de Ciénaga, pues efectivamente la Fiscalía General de la Nación tiene en su poder una serie de grabaciones telefónicas que evidencian el supuesto negocio que hizo Edgardo Pérez con la alimentación escolar en el municipio.



Este lunes se reanudará en Santa Marta la audiencia contra el burgomaestre cienaguero, donde el juez dictará su decisión respecto a su situación judicial y la del secretario de educación Luis Ospina Daza.



ROGER URIELES

PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA.