Un juez de Valledupar envió a un centro carcelario a un hombre que presuntamente habría levantado a puños y patadas a su compañera sentimental, por negarse a sostener relaciones sexuales con él, causándole trauma de cabeza y lesiones en varias partes del cuerpo.



El presunto agresor fue identificado como Deiner Cardila Negrete, quien deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar.

La medida de aseguramiento fue proferida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de Control de Garantías, tras avalar las pruebas presentadas por la Fiscalía.



Según el relato de la Fiscalía, Cardila llevaba 15 meses de relaciones con su pareja y la venía sometiendo a violencia física y verbal desde hace un año.



El hecho más violento se registró la madrugada del 17 de julio en el barrio Las Rocas de Valledupar, ante la negatividad de la mujer de sostener relaciones sexuales cuando se encontraban en su residencia, por lo que la reacción del procesado fue levantarla a golpes.



Por lo que cansada de tantos atropellos y ante la gravedad de los golpes que la remitieron a la Clínica Valledupar, la mujer tomó la determinación de denunciarlo ante las autoridades competentes, lo que dio origen a la investigación por la que fue capturado



La Fiscalía cuenta con audios, vídeos y un informe pericial de clínica forense realizado el 19 de julio en donde se determinan las lesiones que la incapacitaron por 15 días.



En el relato de los hechos, se conoció que el sindicado la amenazó con un cuchillo, por lo que huyó del lugar y fue auxiliada por los vecinos.



“Toda esa zozobra de convivencia después de esos hechos y anteriores a ello, que ella en otras ocasiones no había querido denunciar o no pudo por la imposibilidad del desespero y por la pandemia, pero el maltrato demoró durante toda la convivencia”, relató el fiscal.



El sujeto no aceptó su responsabilidad en los hechos endilgados, sin embargo, el juez le dictó medida intramural.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo