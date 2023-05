Adolfo Gómez Celis ‘Mochamp’ es un monteriano de 38 años de edad que nació con malformación congénita en mano izquierda por banda amniótica, o síndrome de banda amniótica, al momento de la gestación.



Pero a este costeño 'mamagallista' esa definición de su condición le parece muy aburrida y prefiere resumirla así: “Soy un mocho competitivo, apasionado y feliz que juega golf”.



(Además: Exclusivo: el lío de tierras que estaría detrás del asesinato de pastor en Cartagena)



Y no cualquier golfista, en la última pesentación del Word Ranking for Golfers With Disability, el campeonato mundial más importante de la categoría, con fecha del 14 de mayo de 2023, Mochamp pasó del puesto 320 al 201, entre 555 golfistas de todo el planeta. Su objetivo para este año es ubicarse entre los 100 mejores del mundo.

‘Mochamp’: abreviatura de Mocho y Champions

''Mochamp’- abreviatura de mocho y champions- que él mismo creó, nació gracias a un entrenador de fútbol que tuvo siendo niño, y que lo motivaba en cada partido con ese coro que se le clavo en la mente: "¡Vamos champions vamos!".



(También: Escopolamina, ataques armados y persecuciones: radiografía del robo a turistas)



“En el momento de la gestación, esta banda toca cualquier parte del cuerpo. Gracias a Dios la banda me tocó la mano y no la cabeza o el tronco, o no estaría acá contando el cuento. Pero es simple: ¡Soy mocho! Y lo acepté desde niño, nunca tuve que adaptarme. Me enamoré de mi discapacidad”, relata Adolfo, abogado, emprendedor y padre de familia.



Recuerda que una vez su padre lo llevó a donde un médico en Bogotá para que el niño tuviera un prótesis. “Pero el enano se les creció. Cuando vi que ese médico me empezó a probar aparatos, le dije no necesito nada de eso, yo me quiero quedar así”.



Fui el primero de su clase que se ató los cordones de los zapatos, y le enseñó a sus compañeros cómo hacerlo. En los juegos intercolegiados de Montería en 1998 fue la figura. En su infancia se probó en baloncesto, fútbol, natación y atletismo, pero fue en el golf donde encontró su mejor escenario para hacerse competitivo.



“De niño era el mocho que todo lo podía. Esa condición física despertó en mi un espíritu competitivo y para salir adelante que tuvo un revés cuando me lesioné la mano derecha, eso me frenó un poco, durante casi dos años”.

El primer objetivo ya se cumplió: entrar a la élite

Facebook Twitter Linkedin

Adolfo Gómez, 'Mochamp', golfista colombiano. Foto: archivo 'Mochamp'

Si tiene problemas con su técnica un golfista que juega con las dos manos, ¿imagínate un tipo como yo que juega con una sola mano? FACEBOOK

TWITTER

En Colombia siempre jugó golf con deportistas sin discapacidad. Así se preparó y consiguió un cupo este año en el campeonato mas importante de golf adaptado del mundo, a donde llegó por fuera del ranking. Pero el primer objetivo se cumplió: entrar a la élite.



“Pero a no sentir complejos y aceptarme como soy, me enseñó mi mamá: ella le cortaba las mangas a todas las camisas que me compraban para que mi mano mocha estuviera siempre desnuda y orgullosa al mundo”.



Vive entre Houston (Texas), Miami (La Florida) y Montería (capital de Córdoba).



En Estados Unidos participa de un programa especial para golfistas adaptados, con simuladores en espacios cerrados, y a través de data y tecnología que generan soluciones personalizadas a los golfistas, para determinar fortalezas y debilidades y hacerlos más competitivos.



(Vale la pena leer: En vivo 'Operación Esperanza': encuentran huellas frescas en selvas del Caquetá)



“Si tiene problemas con su técnica un golfista que juega con las dos manos, ¿imagínate un tipo como yo, que juega con una sola mano?”, dice y suelta una carcajada.

Compite en categoría de golf clase G 5.

Facebook Twitter Linkedin

Adolfo Gómez, 'Mochamp', golfista colombiano Foto: archivo 'Mochamp'

Los estadounidenses que todo lo organizan con números y letras crearon 14 categorías en el golf adaptado.



“Mi categoría es la G5, donde el deportista coge el palo con una mano y la otra extremidad puede tocar el palo en algún momento durante el golpe. La categoría G4 solo juega con una mano. Y la categoría G6, la más interesante, juega golf sin manos”, cuenta.



También hay categorías para invidentes, y para los golfista que juegan con un solo pie. Esta agremiación agrupa a golfistas adaptados de todo el mundo. Muchos de ellos tienen un sueño, como Adolfo, "que los Juegos Paralímpicos le den luz verde al golf adaptado".



(Le puede interesar: Asesinaron a mujer embarazada de ocho meses y le extrajeron a su bebé en Córdoba)





"En este momento las ligas más importantes están en Estados Unidos, Canadá y Europa, pero aún no somos universales, por ello necesitamos impulsar el golf adaptado en todos países... solo así, rompiendo fronteras, el golf adaptado puede llegar a los Paralímpicos", expresa.



En Montería le quiere dar una mano a cientos de niños con su fundación ‘Mochamp’, con la que quiere enseñar los principios de una vida digna y competitiva a través de una de las actividades que más ama: el golf.

Más noticias en EL TIEMPO

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas