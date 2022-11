Desde Cartagena, el Gobierno Nacional le hizo un fuerte llamado a las bandas criminales que siguen generando violencia y no se quieren acoger a la paz total.



“Consideramos que fortalecer las acciones en contra de ellas y producir un debilitamiento contribuiría en ese proceso de paz total en el que el Gobierno se ha empeñado”, señaló el Ministro de la Defensa Nacional, Iván Velázquez, al término de un consejo de seguridad en la capital de Bolívar.



“Dada la actitud de organizaciones vinculadas a esas actividades (criminales) en Cartagena, no han demostrado una actitud positiva frente al generoso ofrecimiento del Gobierno frente al proceso de la Paz Total , y el acogimiento a la ley”, dijo el ministro Velázquez.



En Consejo de Seguridad en Cartagena, el ministro @Ivan_Velasquez_ señaló que se deben intensificar las acciones militares y policiales contra las organizaciones que no han demostrado voluntad para hacer parte de los procesos de la Paz Total. pic.twitter.com/SC20XN4wlV — Mindefensa (@mindefensa) November 15, 2022

Cartagena cerca de las 50 ciudades más peligrosas del mundo

“Este 2022 Cartagena lleva una cifra de 330 homicidios al día de hoy (15 de noviembre), es decir un 73,3 por ciento más comparado con el año 2021, la idea es reducir para el mes de diciembre los homicidios, como lo dijo el señor alcalde para evitar que Cartagena ingrese en la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo”, así lo señaló el Mayor General Henry Sanabria Cely, director de la Policía Nacional, al término de un Consejo de Seguridad en la ciudad, el cual fue presidido por el Ministro de la Defensa Nacional, Iván Velázquez.



Está oleada de crímenes es la consecuencia de la disputa territorial por la distribución del microtráfico y narcotráfico entre bandas criminales.



El sicariato es producto de una confrontación entre las autodefensas gaitanistas y reductos de esta banda

FACEBOOK

TWITTER

TWITTER

El alcalde William Dau planteó la necesidad urgente de contrarrestar el homicidio, porque estadísticamente, y con el incremento en los hechos de sicariato, Cartagena podría entrar en la lista de esas 50 ciudades más peligrosas del mundo. Lo que buscan las autoridades es evitar llegar a esa penosa lista, y para ello les queda lo que resta de este año, sostuvieron en el Consejo de Seguridad.



“Aquí se suman tres elementos: primero el sicariato, producto de una confrontación entre las autodefensas gaitanistas, reductos de esta banda criminal que se han separado y la violencia producto den las riñas y la ingesta de licor, y en tercer lugar loa violencia intrafamiliar”, sumó el General Henry Sanabria Cely.



El crimen de una niña de 10 años y su padre, el pasado 3 de noviembre, a manos de sicarios rebosó la copa de la inseguridad en la ciudad. El padre recogía a sus hijas de 9, 10 y 11 años en el colegio Biffi cuando atacaron los sicarios.



“Lo que el señor alcalde busca es que Cartagena no entre en esta lista porque ninguna otra ciudad del país está: la idea es que por tasa de homicidios la ciudad no ingrese en esta lista de las ciudades más peligrosas del mundo”, sostuvo el alto oficial.



En Cartagena las autoridades ofrecen recompensas de hasta 100 millones de pesos por los más buscados.



"En el país, y Cartagena no es ajena a esto, el 58 por ciento de los casos se atribuye a sicariato, producto de vendettas entre narcotraficantes, ahí es donde tenemos que atacar con la captura de integrantes de esos grupos criminales que están en confrontación”, añadió.

Decreto de moto sin parrillero

bajó crímenes por sicariato

"Hoy se cumple el plazo de ejecución del decreto que prohíbe el parrillero en moto, y se habló de una reducción de un caso de sicariato cada dos días. Veníamos con un promedio de dos y tres casos diarios de sicariato en Cartagena", añadió Sanabria Cely.



Según la Policía Metropolitana de Cartagena, atrás de muchos de los crímenes por sicariato está alias 'Paty- Paty' un delincuente al servicio del Clan del Golfo cuyo paradero las autoridades ofrecen hasta 50 millones de pesos de recompensa.



"El alcalde va a revisar con su gabinete si prorroga esta medida de motos sin parrillero o por el contrario se desarrollan otro tipo de acciones para controlar el sicariato, lo que sí se concluyo es que esta medida contribuyó a bajar este tipo de homicidios con estos vehículos", suma el alto oficial.



El dilema que hoy enfrenta el alcalde Dau es mantener en cintura a motociclistas, y sin parrillero, teniendo en cuenta que miles de familias viven del mototaxismo.



"Nos comprometimos a tener 500 efectivos especializados de la Policía de Bogotá en Cartagena; crear el Gaula de la Policía Metropolitana de Cartagena en alianza con gaula para Bolívar, y revisar las normas que regulan la lucha contra el contrabando, en cabeza de la Policía Nacional para que podamos tener acción sobre zona primaria. Vamos a permitir que el Gaula para Bolívar siga ejecutando acciones contra el secuestro en todo el departamento", concluyó el general Cely.



