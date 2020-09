Gobierno terminará una de las obras más grandes del Huila

El distrito de riego Tesalia- Paicol, municipios del occidente del Huila, completó una década desde que se puso la primera piedra de un gran proyecto del gobierno nacional realizado a través de la Agencia de Desarrollo Rural, pero, pese a todos esos años y a las inversiones realizadas por 230.000 millones de pesos, la obra sigue a la deriva, sin terminar.

Es un elefante blanco pues las obras comenzaron hace una década, y no han concluido FACEBOOK

TWITTER

Se trata de una iniciativa de mediana irrigación fundamental para el desarrollo agrícola y económico de esta región, pues terminará por beneficiar a 400 familias a las que les cambiaría la vida al contar en sus veredas y corregimientos con el riego por gravedad en 3.800 hectáreas productoras de arroz, cacao, maíz, frutales y, a la vez, ricas en piscicultura y ganadería.



Se estima que, a largo plazo, el proyecto también podría ser una tabla de salvación para el montaje de acueductos que beneficien a las familias de estas regiones.



(Lea también: Presidente entregó obras para prevenir inundaciones en río Las Ceibas)



Aunque hay esperanzas de sacar adelante el proyecto, la Contraloría General señaló en un informe el año pasado que el objeto del contrato no se cumplió a cabalidad pues las obras civiles y complementarias, como la conducción principal y el paso elevado sobre el río Negro de Narvaez, no se terminaron debido a las dificultades económicas que surgieron en las empresas constructoras de este proyecto localizado a 110 kilómetros de Neiva, ubicado en la cuenca alta del río Magdalena y en la subcuenca del río Páez, en Huila, y que también tiene influencia en el municipio de Páez, Cauca, ya que los trabajos de captación de agua están en límites de esos dos departamentos.



"Es un elefante blanco pues las obras comenzaron hace una década, y no han concluido", afirmó un habitante de Tesalia.



La obra volvió a ser noticia esta semana con la visita que hicieron a esa región el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea Navarro, y el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, quienes dialogaron con los alcaldes, campesinos y dirigentes comunales.



Las esperanzas, que ya estaban perdidas en el departamento, volvieron a renacer cuando el ministro anunció que están asegurados 3.000 millones de pesos para la etapa de actualización de estudios y diseños con lo que los trabajos del proyecto serían reactivados el próximo año.



“La actualización de estudios y diseños es fundamental para garantizar la perfecta ejecución de recursos, el distrito de riego debe terminarse”, afirmó el ministro de Agricultura.



El gobierno está en la tarea de buscar recursos para el presupuesto de obras del 2021 y una vigencia futura para el 2022, “de tal forma que dejemos muy avanzadas o, tal vez, terminadas las obras, y ese es el compromiso de este Ministerio”.

Foto: Archivo particular

El gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, aseguró que, los habitantes del departamento, a una sola voz, “le planteamos al Presidente la imperiosa necesidad de terminar este proyecto fundamental para el desarrollo económico de la región ya que beneficia de manera directa la producción agropecuaria".



“El distrito de riego se debe terminar para no perder los recursos ya invertidos, la inversión no puede quedar enterrada”, dijo el mandatario.



También mostró su optimismo el alcalde de Tesalia, Carlos Humberto Perdomo, quien dijo que, una vez se haga la actualización de los estudios y diseños, “con seguridad el proyecto será terminado ya que solo falta un 20 por ciento de las obras”.



“El gobierno nacional está comprometido a concluirlo, a ponerlo en servicio, y el gobernador también ha ofrecido su apoyo y acompañamiento a la ejecución de los trabajos”, señaló el alcalde, quien agregó que solo falta un 20 por ciento de obras “pues tenemos canales, tubería instalada, viaductos y pasos elevados, entre otros".



FABIO ARENAS

HUILA