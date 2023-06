Tras el anuncio de la firma del acuerdo al cese al fuego con el Eln, diferentes partes de la sociedad han manifestado su descontento. Uno de los primeros en reaccionar fue Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, quien publicó un video lanzando críticas al gobierno.



Zuluaga señaló que la administración de Petro no estaba haciendo lo suficiente por cuidar a la ciudadanía. Asimismo acusó a la guerrilla de ‘bandidos’.

“Es imposible uno no pronunciarse frente al anuncio del Gobierno nacional hoy. ¡Cese al fuego con el Eln! Significa que la Fuerza Pública no puede atacar al Eln, pero el Eln dice que ellos sí pueden seguir secuestrando y pueden seguir extorsionando”, indicó el mandatario.



A las críticas se unió el gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, quien afirmó que no confiaba en este tipo de acuerdo con grupos armados.



“Yo he sido crítico porque creo que hay vacíos en los mecanismo de verificación de la 'Paz Total'. Se pactó un cese al fuego con el 'Clan del Golfo' y hoy está suspendido, se pactó un cese al fuego con las disidencias de las Farc y hoy está parcialmente suspendido. Hago votos porque el cese al fuego con el Eln funcione, pero tengo mis dudas de que vaya a recorrer el mismo camino que desafortundamente ya han recorrido los otros porque falta claridad, verificación y rigurosidad en el diseño de la 'Paz Total”, puntualizó Gaviria.



El delegado del gobierno nacional en La Habana y senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda le dijo a EL TIEMPO que existe un desconocimiento sobre los protocolos firmados el viernes.



“Hago una invitación a la ciudadanía y a las autoridades a que se informen de una manera rigurosa. Se trata de un acuerdo que no tiene precedentes con el Eln, ni por la duración del cese, 6 meses, ni por los alcances que tiene, ni por el cubrimiento de acciones que tienen que ver con la protección de la población”, afirmó Cepeda.



Sobre las declaraciones de Zuluaga, señaló que el gobernador debe leer lo pactado. Además, dio un parte de tranquilidad sobre los secuestros y extorsiones.



“Es importante que eso quede muy claro. En relación a lo que dijo el gobernador del Meta, le hago una invitación cordial a que lea el documento. Es más, tampoco es cierto que frente al secuestro haya una especie de carta blanca o cheque en blanco o una licencia”, aseveró el senador.



La aclaración de Cepeda llega luego de que el jefe negociador del Eln, Pablo Beltrán, insinuara que no dejarían de hacer secuestros o ‘retenciones’.



Cepeda reiteró que de ser así, quedó estipulado que el Eln tiene la obligación de informarlo inmediatamente.



“Ningún cese al fuego en el mundo se ha adoptado de una manera completa a no ser que signifique el final de un conflicto armado. Si se tratara de un cese al fuego en el que estuvieran todas las facciones eso significaría que se ha llegado al fin del conflicto armado. Por lo tanto aquí hay una gradualidad que hay que asumir con todos los problemas que tiene”, añadió.



Otra de las voces que reaccionó al acuerdo fue el expresidente Álvaro Uribe, quien reprochó al gobierno por el cese bilateral.



“Que un ejército democrático, como el ejército colombiano, entre en cese bilateral de fuego, implica igualarlo con quienes delinquen, un enorme daño a la institucionalidad democrática. La institución ejército no delinque, por ende, no se entiende que lo pongan a la par del grupo que delinque”, precisó.



En las últimas horas se conoció que un empresario de Ocaña fue secuestrado en ese municipio. Aunque aún se desconocen los autores del hecho, las autoridades locales temen que se trate del Eln. El cese al fuego como tal, está pactado para iniciar el 3 de agosto. Sin embargo, ambas partes ya se encuentran en fase de enlistamiento.

Silvia Contreras Rodelo

Redactora de Nación

EL TIEMPO