La ministra de Ambiente Susana Muhamad ratificó durante los Diálogos Regionales Vinculantes la inversión de 1.8 billones de pesos para la solución a las inundaciones en la subregión de La Mojana.



Los recursos hacen parte del documento Conpes que dejó firmado el gobierno saliente, los cuales serán invertidos en la mega obra de las compuertas hidráulicas para la regulación de las aguas de los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena.



De igual manera la recuperación de caños y ciénagas, con una inversión integral en la región que incluye la parte ambiental, la entrega de ayudas humanitarias y la redistribución de tierras para campesinos, las comunidad negras e indígenas.



Inundaciones en La Mojana.

“El Gobierno Nacional ratifica la inversión de 1.8 billones de pesos para la inversión integral de La Mojana y lo ratifica desde el presupuesto general de la nación y lo vamos a ratificar con el Plan de Desarrollo en esas vigencias futuras”.



“También hemos establecidos que las gobernaciones pueden tramitar sus vigencias futuras el próximo año y hay concepto del Ministerio de Hacienda que así lo respalda, lo que asegura los 1.8 billones de pesos”, dijo la ministra Susana Muhamad.



Señaló que se tendrá una visión ambiental, con la recuperación de caños y ciénagas, de convertir a La Mojana en un ecosistema de interés nacional para que la región vuelva a ser la despensa agrícola de Colombia.



Reconoció la ministra el déficit social en las zonas rurales del país, lo que no es ajeno a la subregión Mojana, por lo que se buscará la solución integral, con vías terciarias en buen estado, proyectos de viviendas, los ingresos, las oportunidades para los jóvenes y la redistribución de la tierra.

Cierre de cara de gato

Seguirá hasta el mes de diciembre.

De igual manera durante los Diálogos Regionales, el director nacional de la Unidad de Riesgos Javier Pava anunció el inicio de las obras de cierre de la ruptura en cara de gato para el próximo 15 de diciembre.



Dijo que las obras fueron contratadas con los ingenieros del Batallón Junín del Ejército de Colombia y la Fuerza de Tarea Aquiles con sede en el Bajo Cauca Antioqueño.



Se estableció que recientemente los ingenieros hicieron una evaluación de la situación en el punto por donde rompió el río Cauca y ahora iniciaran las obras de cierre.



Anunció además el funcionario que a partir del próximo lunes 4 de diciembre se iniciará la entrega de las ayudas humanitarias.



“Esperamos que los niveles del río Cauca puedan bajar y poder intervenir este punto con el compromiso de que a partir del 15 de diciembre se tenga un plan de trabajo después de las visitas que se hicieron”, indicó.

Gran noticia para La Mojana

Dos años sin cultivar en la mojana

Para la dirigencia de Sucre, las informaciones entregadas por los funcionarios del Gobierno Nacional son satisfactorias indicando que después del cierre de cara de gato se dedicarán a proteger la margen izquierda del río Cauca para que no vuelva penetrar por este sitio.



“Esa es una labor que nos toca adelantar los gobiernos de Bolívar y Córdoba y contener las aguas en otros lugares”, dijo el gobernador de Sucre, Héctor Espinosa.



Está satisfecho además el funcionario con la inversión adicional que se hará en la recuperación de todo el ecosistema, la vinculación de la comunidad con el pago de servicios ambientales, la recuperación de las especies nativas de la zona, las vocaciones naturales y ancestrales de la región, la titulación y compra de tierras para quienes no tienen.



Reconoció el gobernador la unidad de los habitantes de La Mojana en este proceso que termina con el anuncio de las inversiones por parte del Gobierno Nacional.



De igual manera los ganaderos y productores en general quedaron satisfechos con los anuncios y ahora esperan la entrega de las ayudas humanitarias para las familias que están pasando hambre.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo