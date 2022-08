La vicepresidenta Francia Márquez; el ministro del Interior Alfonso Prada, y la ministra de agricultura Cecilia López, llegaron este jueves al municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca, para atender el problema de tierras que se presenta en esa zona.

Prada manifestó que el Gobierno Nacional vino a ponerse a disposición de las comunidades y que el actual es un verdadero gobierno de cambio y no de “hablar carreta”.



“Vinimos a ponernos al servicio de la comunidad”, expresó el Ministro del Interior.



La delegación se concentra en la Casa de eventos Giovanna Mina en el casco urbano.



“El conflicto no puede ser superior a todos nosotros. Estamos avanzando en resolver los problemas de base que tiene nuestro departamento, desde la concertación”, dijo el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo.



Al lugar llegaron también delegados del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (ACIN), la senadora indígena Aida Quilcué, la alcaldesa de esa localidad Lucy Amparo Guzmán, el gobernador del Cauca Elías Larrahondo Carabalí y la defensoría del Pueblo.



Horas antes, en Cali se desarrolló la I Cumbre de Alcaldesas y Alcaldes del Litoral Pacífico, un espacio de diálogo y propuestas donde tuvieron participación los gobernadores de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Choco; evento al que también asistió el presidente de la República, Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez junto al equipo de gobierno nacional.



El presidente de los colombianos dio respuesta a cada una de las peticiones hechas; sobre el Cauca destacó que en el departamento se debe crear un diálogo regional que proponga soluciones a todos los conflictos que se han generado, como lo son apropiación de tierras, cultivos ilícitos y desigualdad social. “En el gran diálogo regional que tendremos queremos que entren todos y todas. (…) buscaremos una salida concertada que no termine a través de la violencia agudizando las relaciones en el norte del Cauca”, manifestó.

