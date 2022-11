Desde Santa Marta, la ministra de Minas, Irene Vélez, descartó lo dicho por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre la posibilidad que el país pueda sufrir un apagón en el 2023 sino comienza a operar este año el megaproyecto de Hidroituango.



La funcionaria aclaró este tema en el marco de la audiencia pública de la Comisión Accidental del Congreso de la República que se llevó a cabo en la capital del Magdalena para analizar el precio de la tarifa de la energía en la costa.

Vélez dijo que “es importante no generar esa sensación de inseguridad frente al abastecimiento de energía eléctrica”.



Su pronunciamiento respaldó igualmente lo expuesto por XM, empresa operadora del Sistema Interconectado Nacional, XM, empresa operadora del Sistema Interconectado Nacional, la cual dijo que hasta el momento solo se ha cumplido con los requisitos para dar inicio con las pruebas y no para generar energía comercialmente por medio de Hidroituango.

“XM que es precisamente la que regula y quien se asegura como son los niveles en los embalses, que está haciendo las estimaciones, dijo que el doctor Quintero está equivocado en esas estimaciones; y creo que XM es la autoridad indicada para hacer esos análisis” sostuvo la ministra.



Cabe indicar que XM explicó que solo se podrá declarar en operación comercial las unidades 1 y 2 ante el sistema, una vez se cumplan la totalidad de los requisitos establecidos en la regulación vigente.

Reducción de la tarifa en la Costa

Igualmente durante el evento, la ministra de Minas y Energía quien reconoce que el valor pagado por el servicio de energía especialmente es alto en la región Caribe, indicó que ya en Colombia existe una tendencia a la baja.



“Ya hubo una reducción del 4,2% promedio nacional y del 5.6% en el departamento del Magdalena entre agosto y octubre. Esperemos que esa curva continúe como resultado de las medidas adoptadas en el Pacto por la Justicia Tarifaria”, sostuvo Irene Vélez.



En este espacio, líderes comunales y representantes de diferentes gremios expusieron los perjuicios que viene causando el precio de la energía para la reactivación económica y calidad de vida de los ciudadanos.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Daniel Quintero?

El miércoles pasado, en medio de la comisión V del Senado, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se refirió sobre Hidroituango.



“Si Hidroituango no prendiera, entonces el otro año estaríamos hablando sin ninguna duda de racionamiento porque la demanda energética del país va creciendo y la tendencia no va a variar porque nosotros lo digamos. Y no va a variar, la pregunta es cual es la energía o la forma como se produce”, finalizó.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv