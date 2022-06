La Corte Constitucional otorgó tres meses al Ministerio del Interior para que adelante un proceso de divulgación y comunicación en lengua wayuunaiki de la sentencia que amparó el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, la salud y al agua potable de los niños wayús de La Guajira.



La decisión fue adoptada por la Sala Octava de Revisión de la Corte, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, a través del auto 1196 de 2021 luego de valorar el cumplimiento de la orden novena de la sentencia T-302 de 2017.

A pesar de que la sala consideró relevante algunas actuaciones adelantadas por el ministerio, declaró el cumplimiento bajo de la orden, argumentando que tardó más de un año en ejecutar las acciones teniendo en cuenta que era de inmediato acatamiento.



Por lo que el ministerio debe realizar una traducción fiel en el lenguaje wayuunaiki, al menos de los hechos, el problema jurídico, el capítulo 9 y la parte resolutiva de la providencia, la cual deberá comunicarse de forma oral y quedar un registro audiovisual entre las comunidades amparadas.



El objetivo de la divulgación y comunicación de la sentencia y las providencias proferidas en esta lengua, es generar un diálogo genuino en la implementación de los objetivos mínimos constitucionales y las necesidades del pueblo wayú que habitan en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.

No se entregaron registros

Es de señalar, que una de las dos estrategias de difusión de la sentencia utilizada por el ministerio fue la difusión radial, por lo que la Sala no fue informada sobre el alcance, el contenido que se tradujo en wayuunaiki y del registro sobre cuáles fueron las emisoras utilizadas.



Lo cual conduce a entender que se trató de una lectura textual que no tuvo en cuenta la necesidad de transmisión en un lenguaje sencillo y culturalmente adaptado para garantizar la comprensión y apropiación del contenido del fallo por parte de las comunidades.



“Según lo manifestado por los representantes de las comunidades y la Veeduría Ciudadana, actualmente persiste el desconocimiento del contenido de la sentencia en muchas comunidades”, indicó la Sala.



La estrategia de la divulgación radial tuvo la intención de atender al conocimiento de las prácticas cotidianas del pueblo wayú, de escuchar este medio de comunicación en horas preestablecidas, en las que no están desarrollando sus actividades económicas tradicionales.



“No obstante, existen serias dudas sobre la efectividad de ese tipo de difusión, pues no es claro cuáles fueron las comunidades receptoras de la información, las horas preestablecidas y si ese tiempo previamente definido fue suficiente para transmitir el conocimiento de más de cinco horas de lectura de los principales apartes de la decisión”, señaló la Corte.



Además, el auto ordenó solicitar a la presidencia de la Corte Constitucional y a Amazon Conservation Team que, en el marco del proyecto “Derechos en el Territorio” pongan en funcionamiento, en la página web de la Corte o vinculado a ella, un micrositio específico donde conste toda la información del fallo en español y wayuunaiki.



Asimismo, que adopten estrategias dirigidas a garantizar la adecuada comprensión de la sentencia y de dichas actuaciones, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de la presente providencia.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha