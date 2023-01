El Gobierno nacional ha anunciado la creación de la 'Gerencia para La Guajira', a través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), para atender la crisis humanitaria que ha generado la muerte de cientos de niños y niñas wayú por desnutrición.



A través de esta gerencia, el presidente Gustavo Petro planea implementar medidas integrales y estructurales que permitan planificar las acciones y actividades necesarias para la atención integral de la población wayú y dar cumplimiento a la sentencia T-302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira.



Buscan mejorar las condiciones de vida

y seguridad alimentaria de los habitantes

Bancos de Hilos busca brindar alimentación de calidad a los niños de diferentes sectores de La Guajira por medio del trabajo de sus madres. Foto: Cortesía Abaco

No solo al llamado de la Corte con la Sentencia T-302, sino también pensando en las necesidades de un departamento que por años ha sido abandonado por el Estado FACEBOOK

Según lo anunciado por el Consejero Presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco, dicha Gerencia pretende mejorar las condiciones de vida y seguridad alimentaria de los habitantes, así como el bajo acceso y calidad de los servicios sociales y el desempeño económico y el deterioro ambiental del territorio.



“Respondemos no solo al llamado de la Corte con la Sentencia T-302, sino también pensando en las necesidades de un departamento que por años ha sido abandonado por el Estado”, indicó.



Explicó, además, que, con el apoyo de las entidades estatales, se busca superar el estado de cosas inconstitucionales que afectan a la población y reducir las brechas de acceso y calidad de servicios básicos como la salud, el agua y la alimentación del pueblo wayú.



Velasco anunció, además, que el encargado de esta ‘Gerencia especial para La Guajira’ es el médico pediatra guajiro Luis Gómez Pimienta, quien ha sido ex viceministro de Salud y exalcalde de Riohacha.



Gómez, quien fue ex militante del M-19, es muy cercano al presidente Petro, toda vez que en dos oportunidades fue el coordinador a nivel departamental de su campaña a la presidencia de la República.



Este viernes se pondrá en marcha esta gerencia y se establecerá la ruta de trabajo junto con el viceministro para la Protección Social, Jaime Hernán Urrego; representantes de los ministerios de Interior, Salud, Agricultura y de entidades como, la Superintendencia de Salud, Prosperidad Social y el ICBF.



Es importante mencionar que otras entidades como el Ministerio de Educación, el SENA, las Fuerzas Armadas, la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, las autoridades locales, también harán parte de esta estrategia.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha