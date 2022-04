Pese a que la Corte Suprema de Justicia había amparado el derecho a la salud, al agua y a la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas de la Guajira ante la amenaza de vulneración por el desvío del cauce del arroyo Bruno, el Gobierno informó que un estudio técnico concluyó que el arroyo permanecerá desviado por un canal artificial, y avala la explotación de carbón en el cauce natural.



Las comunidades indígenas encienderon las alarmas tras ser notificadas por parte de Cerrejón de esta decisión.



Recuperación de las funciones y los servicios ecosistémicos que se desarrollaban en el cauce antiguo

se evidencia la recuperación de las funciones y los servicios ecosistémicos que se desarrollaban en el cauce antiguo. La MTI mantendrá el flujo de las aguas en el nuevo cauce

"Con la versión final del estudio técnico, la Mesa de Trabajo Interinstitucional (MTI), espera dar por satisfecho el propósito de la sentencia de la Corte Constitucional SU 698 de 2017", señala la directora de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del ministerio de Ambiente, Andrea Corzo Álvarez, en comunicación del pasado 6 de abril.



La Corte había Ordenando a la MTI, un estudio técnico completo que ofrezca una respuesta informada a las Incertidumbres sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto de modificación parcial del cauce del arroyo Bruno, para que de esta manera se pueda valorar su viabilidad ambiental.



El estudio concluye que el cauce desviado ha tenido una evolución acorde con lo planificado en el proyecto de modificación desde el punto de vista de sus dinámicas hidrológicas, hidrogeológicas, geomorfológicas y ecosistémica.



“De tal manera que se evidencia la recuperación de las funciones y los servicios ecosistémicos que se desarrollaban en el cauce antiguo, por lo que se define por parte de la MTI mantener el flujo de las aguas en el nuevo cauce”, finaliza el estudio.

Estudio con insuficiencias

técnicas y científicas, amañado

...el cauce artificial está mejor que donde estaba en el cauce natural, con esto nos van a matar el arroyo, van a acabar el agua, van a acabar con la pervivencia de nuestro pueblo

Los líderes indígenas argumentan que la decisión está contenida en un estudio con insuficiencias técnicas y científicas, amañado, sin rigurosidad y con información predominante de la sociedad extranjera Carbones del Cerrejón, el cual "no ha contado con la participación efectiva de las comunidades accionantes wayú de Paradero y La Gran Parada”, argumentan.



Sostienen, además, que no ha sido validado con los intervinientes técnicos, ni ha contado con la supervisión judicial.



“Según ellos (Gobierno y empresa) el cauce artificial está mejor que donde estaba en el cauce natural, con esto nos van a matar el arroyo, van a acabar el agua, van a acabar con nuestro pueblo. ¡No van a destruir 3,7 kilómetros, van a destruir todo el arroyo!”, denunció Misael Socarrás Ipuana, accionante de la tutela y defensor del arroyo Bruno.



Denuncian que la mesa tomó la decisión junto con la comunidad de La Horqueta, sin consultar a las otras dos comunidades accionantes: La Gran Parada y Paradero y los intervinientes.



“Nos están dejando el territorio sin agua, queremos que no nos toquen más una fuente hídrica, queremos agua, no queremos carbón. Por eso pedimos al Gobierno que piense que va a hacer y a la Corte que reasuma las competencias y emita inmediatamente algo que proteja al pueblo wayú, campesino y afro”, sostuvo Socarrás.

Como medida de compensación la empresa ofrece construir un sitio para rituales y ampliar viveros

Nos están dejando el territorio sin agua, queremos que no nos toquen más una fuente hídrica, queremos agua, no queremos carbón. Pedimos al Gobierno que piense que va a hacer y a la Corte que reasuma

El informe advierte que las recomendaciones en “el tema cosmogónico, espiritual y cultural de la etnia wayú” ya fueron incluidas en el estudio con los aportes de la comunidad de La Horqueta, las cuales “serían igualmente aplicables” a todas las comunidades que cobija la sentencia.



Como medida de compensación la empresa ofrece construir un sitio para rituales y ampliar viveros.



Las comunidades consideran que esta decisión será la destrucción definitiva del ecosistema natural del arroyo.



Señalan que en la elaboración de este estudio, como en el concepto de 2019 mediante el cual se negó la medida provisional de devolución de las aguas del arroyo a su cauce natural, las entidades públicas abiertamente han desacatado los lineamientos y criterios contenidos en la Sentencia.



“Se dedicaron de forma exclusiva a avalar las bondades del canal artificial con información predominante de la empresa sin realizar una evaluación comparativa del cauce natural del arroyo Bruno en perspectiva de los derechos protegidos”, sostienen en un comunicado.



Hacen un llamado urgente a la Corte Constitucional para que "se emita una medida provisional para que la empresa y las autoridades públicas se abstengan de destruir el cauce natural del arroyo y se concedan las solicitudes que se han hecho de abrir un trámite de cumplimiento y una audiencia de verificación”.



Critican además que las multinacionales Glencore y Angloamerican demandaron al Estado Colombiano ante un Tribunal del Banco Mundial, con la intención de que les paguen con recursos públicos una millonaria indemnización por la Sentencia emitida por la Corte.

Arroyo Bruno, uno de los más estudiados, dice Cerrejón

De forma paralela a la notificación de las comunidades, Cerrejón sacaba un comunicado anunciando que El Bruno se había convertido en uno de los arroyos más estudiados del país, tras 19 campañas de monitoreo de fauna, hidrobiología y flora, realizadas en los últimos cinco años.



“Estos estudios permiten que se pueda demostrar científicamente y con la validación de terceros que el arroyo se encuentra en buen estado y mantiene las mismas características a otros arroyos de la zona”, argumentó la carbonera.



Indicó además que con el monitoreo se pudo constatar que el nuevo cauce del arroyo alcanzó su caudal máximo con más de 2,40 metros de profundidad, y en la zona se han identificado más de 390 especies de fauna y el crecimiento de miles de árboles pertenecientes a 70 especies nativas del bosque seco.



La mesa la conforman: los ministerios del Interior, Ambiente y Hacienda, el IDEAM, Cerrejón, Anla, la Agencia Nacional Minera, la Agencia Nacional de Tierras y Agencia de Desarrollo Rural, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el departamento de La Guajira, los municipios de Maicao y Albania; la Defensoría del Pueblo; Procuraduría, Contraloría y el Servicio Geológico Colombiano.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

