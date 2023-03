Los gobernadores de Antioquia, Meta, Cauca y Nariño, unas de las regiones más afectadas por el conflicto, fueron los primeros en lanzar las alertas sobre el aprovechamiento de los grupos armados, como el ‘clan del Golfo’ y las disidencias de las Farc, de la decisión del Gobierno de cesar sus acciones contra ellos.



Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, fue uno de los primeros en advertir a comienzos de año que estos grupos armados se estaban paseando por colegios en el departamento, aprovechando el cese anunciado por el Gobierno.



Y a comienzos de este mes, el mandatario reveló que detrás del llamado paro minero que se realizó a comienzos de mes en el Bajo Cauca y paralizó esta subregión estaba el ‘clan del Golfo’, intimidando a la población local para buscar mantener el control de la minería ilegal, que está causando un grave daño ambiental en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.



“Quiero ser franco y claro, a mí me parece que el ‘clan del Golfo’ y otros grupos criminales deberían ver con seriedad la puerta del sometimiento a la justicia, que es el camino que deben recorrer. Pero mientras no lo hagan y sigan delinquiendo, pues el Estado tiene el deber de combatirlos”, dijo antes de que el Presidente pusiera fin al cese del fuego.

En Caucasia hay zozobra entre los pobladores Foto: Jaiver Nieto

Sobre el motivo de sus denuncias, el gobernador explica que buscaba alertar al presidente Gustavo Petro de los problemas que había por la falta de verificación en el territorio del cese del fuego.



“Llamé la atención del país de esta situación diciendo que esto es una tremenda muestra de los vacíos de verificación y del vacío de claridad del cese del fuego de la ‘paz total’, y esto despertó la atención del Presidente y reconoció la falta de claridad en el concepto de cese del fuego y que los grupos al margen de la ley no lo podían interpretar”, dijo.



El mandatario aseguró que estas advertencias fueron importantes, pero comentó que todavía falta mucho para que se llegue a “una corrección en el proceso de paz total”.

Gaviria agregó: “Ha puesto el dedo en la llaga, he manifestado mis críticas a estos vacíos de la ‘paz total’, pero con la intención de que se corrijan y que esto lleve a un ajuste de las falencias para que ojalá el proceso se reencauce y pueda llegar a feliz término porque si no hay esos correctivos, fracasará”.

‘Generan zozobra’

En esa misma línea está el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, otro de los departamentos afectados por las disidencias de las Farc, que incluso han amenazado no solo a la población, sino que también buscan desalojar a los excombatientes de la exguerrilla de los territorios especiales de reincorporación que les entregaron.



Zuluaga señala que esta no es una preocupación que nació con este gobierno, sino que viene de años atrás y que se ha incrementado con la declaratoria de cese del fuego, pues ha sido el mecanismo que les ha permitido a las disidencias, principalmente, fortalecer su presencia en varios puntos de la región.

Las autoridades señalan que el explosivo fue instalado por disidencias de las Farc. Foto: Ejército

“Las disidencias vienen utilizando el corredor con Caquetá y Guaviare y toda esa zona que va hacia el Orinoco para mover cultivos ilícitos y controlar la zona. Hay una preocupación grande por ese tema aquí”, denuncia el gobernador.



Según Zuluaga, la inseguridad ha crecido a tal punto que los casos de extorsión en la región del Ariari se quintuplicaron en poco tiempo, así como la presencia de minas antipersona y también hay varias denuncias por el reclutamiento de menores de edad por parte de estos grupos criminales, “estamos a punto de perder el sur del Meta con esta gente de las disidencias”.



“La generosidad con la que el Gobierno ha manejado esta iniciativa de la ‘paz total’ ha sido malinterpretado por estos grupos al margen de la ley, han incumplido el cese del fuego y están generando zozobra en la región. Esas 200 familias le cumplieron al país en su propósito de paz y así les pagan, ellos convivían tranquilamente en este espacio y tenían cuatro proyectos productivos”, dijo Zuluaga sobre las amenazas a los excombatientes de las Farc.

‘Yo creo en la paz’



El gobernador señala que firmantes del acuerdo de paz del expresidente Juan Manuel Santos fueron asesinados en la zona.



“Ahora estos grupos que también entraron a la zona están ofreciendo sus supuestos servicios de seguridad para proteger a la gente de la guerrilla, o sea, están extorsionando a la gente poniéndola contra la pared”, señala Zuluaga.



El mandatario asegura que en territorios de la región del Ariari ya hay denuncias por multas impuestas por los miembros de las disidencias, pues “tienen una organización más milimétrica que la Dian”.



Entre tanto, las autoridades ya han reportado cuatro secuestros en lo que va del año.

“Yo creo que la paz debe ser con diálogo, pero con total autoridad. Sin perder el control de la situación. Mire, yo respaldo el proceso del Gobierno Nacional, pero que las disidencias muestren algo de interés, porque si en mis manos estuviera, yo acabaría el proceso con ellos”, denunció el gobernador.

Ambiente de diálogos



Pese a las dificultades por las que pasan los diálogos en el proceso de la ‘paz total’, a raíz de la decisión del gobierno Petro de reanudar acciones militares contra el ‘clan del Golfo’, los mandatarios regionales coinciden en insistir en los diálogos con los grupos ilegales.



El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, opinó sobre el tema en su cuenta de Twitter y explicó que su departamento históricamente ha padecido la tragedia del conflicto armado, masacres, asesinatos de líderes sociales, reclutamiento y con ello los conflictos por la tenencia de la tierra, pero le siguen apostando a las negociaciones de paz a través del diálogo.



“Hemos sido y seremos siempre escenario de diálogo y de experiencias significativas de paz. Luego de un corto periodo de tranquilidad, desde hace tres años el recrudecimiento de la guerra no ha dado tregua en el Cauca. Hacemos un llamado vehemente por la paz y la vida donde el diálogo sea herramienta para resolver las causas estructurales de la deuda histórica en Cauca”, agregó el mandatario.

Por su parte, el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, expresó un clamor por la paz: “Que nuestras comunidades puedan vivir en paz y se respeten sus derechos, que cesen los enfrentamientos, en las zonas donde hace presencia el Eln, especialmente en Nariño, es una premisa para empezar a construir la paz total”.



REDACCIÓN NACIÓN - EL TIEMPO