Gobernadora del Magdalena pide perdón por insultos contra indígenas

En un nuevo pronunciamiento, la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes ofreció disculpas por el comentario que hizo recientemente contra los indigenas de la Minga en el Cauca.

Aunque la mandataria departamental no se dirigió directamente a la población que ofendió con sus declaraciones en público en el comunicado de prensa, y tampoco aceptó que se equivocó, sí dio a entender que volvía a referirse al hecho por una solicitud del Procurador General de la Nación Fernando Carrillo que le exigía presentar unas excusas a comunidades indígenas de Colombia en general, especialmente del Cauca.



"Me parece que las declaraciones de la señora Gobernadora del Magdalena no se compadecen con la jerarquía que tiene su cargo, han sido infortunadas, incurren en una serie de errores de apreciación respecto de la igualdad que existe en Colombia", señaló el Procurador.



El pasado sábado en una exposición que hacía en el municipio de Aracataca, la gobernadora del Magdalena culminó su intervención con la polémica frase "mis indígenas no son como los de la Minga, aquí son aterrizados, inteligentes y preparados”.



Al respecto, la oficina de prensa de Rosa Cotes envió un segundo comunicado en el que indica que "atendiendo a las consideraciones que sobre mis declaraciones en el taller Construyendo País del pasado sábado han hecho diferentes sectores de la sociedad, el señor Procurador General de la Nación y sobre todo, algunos grupos étnicos que sintieron que mis palabras fueron ofensivas, quiero ofrecer mis más sinceras excusas, en la medida en que jamás tuve la intención de socavar los derechos de ninguna persona".

La mandataria asegura que dicho episodio la ha afectado pues son "décadas de trabajo social y comunitario que he dedicado en mi vida a trabajar por el bienestar de mis coterráneos, de las minorías, de los menos favorecidos, de las comunidades indígenas del Magdalena".



Otro de los que se refirió a este hecho fue Norey Maku Quigua, delegado de Confederación Indígena Tayrona, quien envió un mensaje de solidaridad absoluta a la Minga indígena del suroccidente. Además, afirmó que también enfrentan problemáticas similares a las de ellos en el departamento.



El líder indígena manifestó que “nosotros lo que tenemos que afirmar es que los indígenas de la sierra sí somos como los indígenas del Cauca. También compartimos las necesidades de territorio y tenemos promesas incumplidas. No somos de la gobernadora Cotes”.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv