Indira Luz Barrios, gobernadora de Arauca, denunció en las redes sociales de la entidad que está haciendo víctima de extorsión. La mujer explicó en una grabación compartida en Facebook, que inescrupulosos accedieron de manera ilegal a su teléfono celular.



Según su relato, encontraron videos íntimos con su pareja y desde entonces han estado exigiendo sumas de dinero para no difundirlos. Ante la presión, Barrios prefirió contarle a sus votantes lo ocurrido y pedirles su apoyo.



“Hoy no les habla esa mujer fuerte, de carácter aguerrido, hoy no les habla la gobernadora. Les hablo como mujer, madre, hermana, hija, que se siente dolida porque he sido víctima de un hackeo de mi celular”, expresó.



Barrios confirmó que interpondrá una denuncia formal ante la Fiscalía, por chantaje y extorsión. La gobernadora pidió que no se utilice su vida privada en su contra y animó a otras mujeres a alzar la voz ante este tipo de situaciones.

