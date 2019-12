‘Vamos a trabajar por la RAP Eje, pero no se descarta lo del Valle’

Tras un mes de su elección, el nuevo gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, asegura que no se ha tenido en sus gestiones de cara a su nueva administración. Está próximo a terminar el empalme con la actual administración del saliente gobernador, Carlos Osorio. Y actualmente está diseñando el gabinete que lo acompañará y definiendo los que serán los proyectos bandera de su mandato.

¿En qué va el empalme?

​

Tenemos un equipo muy bueno, un grupo de personas voluntarias que nos han estado ayudando allí, cada uno experto en un tema diferente. Ha habido respeto y empatía entre los dos grupos, tanto el que recibe como el que entrega. Y estamos haciendo un listado de cosas para en algún momento sentarme con el gobernador Carlos Osorio para pedirle que nos aclare algunas cosas.



¿Cuándo será su posesión y dónde?



El 29 de diciembre en Pijao, Quindío. Lo hago allá primero porque quiero descentralizar la posesión que no sea siempre en Armenia y además porque mi abuelo fue el primer alcalde de Pijao y mi papá, quien fue representante a la Cámara en cuatro periodos y alcalde de Calarcá dos veces, nació allá. Entonces es un homenaje a ellos.



¿Qué va a tener ese acto de posesión?



Vamos a estar acompañados, van a venir los gobernadores electos de Caldas, Luis Velásquez; de Risaralda, Víctor Tamayo, y la gobernadora saliente del Valle, Dilian Francisca Toro. Y yo voy a ir a la posesión de ellos como mandatarios.



Hablando de Pijao, ¿Qué pasará con las obras de la vía entre río Verde y ese municipio?



Estamos muy pendientes de eso, si me estoy posesionando en Pijao es porque es un municipio que me duele y del cual vamos a estar muy pendientes al igual que de los demás. Pero ha habido unas demoras muy grandes a pesar de que se hizo la declaratoria de emergencia. La noticia mala para los pijaenses es que en diciembre no vamos a tener inicio de obras, pero se le aumentaron más obras, y se van a arreglar 8 puntos críticos. Esas obras se van a demorar 7 u 8 meses.



¿Usted dijo que estaba esperando si la ex defensora del Pueblo, Piedad Correal, se iba a vincular con su administración, si ocupará algún cargo?



No, yo estuve hablando con ella y me dijo que va a dedicarse a sus empresas privadas o no está interesada en esto. Parece que hay una opción laboral de ella en Bogotá pero realmente no va a estar con nosotros.



¿Cómo ha sido su agenda de trabajo tras salir elegido en el pasado octubre?



Muy productiva, la primera semana estuvimos en Santa Marta invitados por Findeter, donde conocimos experiencias exitosas de varias alcaldías del país. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente Iván Duque y con todo su gabinete.



También estuvimos en la Escuela Superior de Administración Pública, que es obligatoria para todos los gobernantes para podernos posesionar. Hemos tenido una agenda grande y de hecho le solicitamos al Presidente que nos diera una semana de receso para poder atender las cosas cada uno en su departamento. Incluso me habían invitado para la China pero lo cancelé para atender las inquietudes.



¿Cómo gestionará los estudios de microzonificación y armonización sísmica para los municipios del Quindío?



Fue mencionado por el director nacional de Gestión del Riesgo hace unos días y habló del proceso que llevamos puntualmente con eso. Yo veo que se enfriaron los procesos, como que se demoran, no tenemos un doliente, porque a eso hay que llamar todos los días y hay que meterle acelerador a todos estos temas.



¿Qué hará con el hospital La Misericordia, de Calarcá, que debido a sus deudas ha estado en crisis?



Yo viví toda mi niñez y adolescencia en Calarcá. Es un hospital que está en cuidados intensivos en este momento y se ha hecho un esfuerzo grandísimo por mantenerlo y tenemos una asesoría en ese tema de salud. Yo le pasé toda la problemática de salud a unas personas en las cuales veo mucho conocimiento y que es la gobernación actual del Valle del Cauca, ellos lograron sacar todos estos hospitales adelante. Yo soy profesional en salud y no puedo perder este examen. Quiero ver un pabellón pediátrico en el hospital San Juan de Dios, los niños se los están llevando para Pereira o Cali y es la ruta de la muerte porque están llegando fallecidos. Esto es de poner ponchera en Bogotá, hacer ver la necesidad que hay.



El diputado Jorge Gutiérrez ha dicho que la RAP no ha beneficiado al Quindío, ¿Hay que darle tiempo o hubiera sido mejor unificarse con el Valle como él lo propuso?



Logramos que un quindiano sea quien maneje la RAP. Es una oportunidad grande para los quindianos. Tener la cabeza de la RAP en un quindiano nos va a ayudar a posesionarnos mucho allí. Tomamos una decisión los tres gobernadores electos, y es trabajar unidos por esto, de ahí que ellos vienen a la posesión y yo voy a la de ellos, vamos a estar trabajando y no se descarta lo que dice el diputado, pues vamos a tener unas alianzas estratégicas con el Valle. Vamos a trabajar tren de cercanías, por ejemplo, la doble calzada La Paila – La Tebaida, será algo de patinar entre los dos y una intervención en el rio La Vieja.

​

El turismo ha sido uno de los jalonadores de la economía del departamento, sin embargo, asociaciones como Cotelco dicen que ya no es lo que era antes, ¿cómo planea potencializar las oportunidades en ese mercado?



Tenemos que potencializar mucho el turismo, yo le hice la solicitud al presidente Duque de que fuéramos declarados Territorio Especial de Turismo y que todo el departamento sea declaro así nos da un blindaje en temas ambientales. Hay excepción de impuestos para todo aquel que quiera invertir en hoteles. La Secretaría de turismo y generación de empleo va a coger mucha fuerza en esta gobernación, no podemos perder nuestra vocación ni agrícola ni turística.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO ARMENIA