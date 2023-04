En medio de la alerta naranja por una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz, que este 6 de abril registró 3.100 eventos sísmicos, la población del Tolima le reclamó a su gobernador Ricardo Orozco por no estar presente en el territorio.



Según se supo, el motivo de su ausencia fue un viaje internacional, más precisamente, a España.

El diputado Carlos Reyes habló en Caracol Radio y calificó de inoportuno el momento para que Orozco viajara a Europa. Según dijo, está “muy preocupado porque se va en un momento que la actividad volcánica está amenazando a los tolimenses, lo necesitamos aquí para que se tomen decisiones y hacer los movimientos presupuestales que se requieran para atender una posible emergencia”.



Pues bien, después de varios días el gobernador se refirió a las críticas y admitió que lo mejor habría sido explicar a tiempo sus razones.



Según publican medios locales, Orozco pidió una licencia no remunerada al Ministerio del Interior por motivos de salud y para trasladarse a España, ya que su hijo iniciará una especialización allí.



“Mi hijo estudió medicina, pero lamentablemente en Colombia es imposible acceder a una especialización. Todos los cupos están cerrados, a ellos solo pueden acceder los hijos de médicos prestantes o personas con mucha capacidad económica”, señaló



Además, explicó que las fechas no las fijó él, sino las autoridades españolas que se encargan de los trámites de residencia.



“Antes que Gobernador del Tolima soy esposo y padre. (...) Yo he dado muestras de ser un servidor público serio y trabajador. A mí no me pueden decir que soy un gobernador vago o bebedor. Soy padre y estoy cumpliendo con mi deber”, finalizó.



Hasta donde se sabe, pidió el permiso en febrero de este año, antes de que se activara la alerta por el volcán, y solo tomará seis días de los 10 que le otorgaron. Además, él afirma que en lo que lleva de gobierno no ha salido de vacaciones.

Margarita Contreras

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS