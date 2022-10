Joyas y dinero en efectivo se llevaron delincuentes que, burlando porterías, cámaras y rigurosas medidas de seguridad, ingresaron a un exclusivo conjunto residencial de la ciudad de Ibagué, donde vive con su familia el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero.



La denuncia pública la hizo este martes el mandatario quien afirmó que, "a mi conjunto llegaron unos sujetos a cometer el hurto y dejaron una persona herida, estos delincuentes entraron a unos 50 metros de la portería, rompieron la malla e ingresaron a una vivienda en la que amordazaron a un joven y lo intimidaron para que dijera dónde estaba la plata".

Los hechos sucedieron en un conjunto cerrado de El Vergel, una zona exclusiva de la ciudad donde sus habitantes extreman las medidas de seguridad que, en esta oportunidad, la delincuencia logró burlar.



El gobernador del Tolima aclaró que el robo, que sucedió unos días atrás, no había sido denunciado públicamente para no interferir en la investigación que realiza la Policía, pues, autores harían parte de una banda de otra ciudad.



"Afortunadamente no hubo ningún daño, los delincuentes emprendieron la huida y lograron escapar", dijo el mandatario quien quedó sorprendido de la audacia de los delincuentes que cometieron estos hechos donde hay bastante vigilancia.



Para identificar a los autores las autoridades revisan las cámaras de seguridad, pero hasta el momento no hay pistas claras ni capturas.



"La vigilancia está revisando las cámaras, pero se trata de una zona donde está entrando y saliendo gente", dijo Orozco.



Arturo Castillo, concejal de Ibagué, señaló que, los hurtos a residencias y a personas están entre los delitos que más afectan a los ciudadanos.



"Aquí también existe un alto grado de responsabilidad en la empresa de vigilancia que custodia el sector afectado por la delincuencia", dijo Castillo.