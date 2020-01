Más propuestas y menos marchas pide el Gobernador del Quindío

El gobernador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, se metió en la pelea por la presidencia de la Federación Nacional de Departamentos, la agremiación que se convirtió en el órgano de poder de los 32 gobernadores del país.



Jaramillo habla de los temas que impulsaría si se convierte en el presidente de la misma en coordinación con el Gobierno Nacional. Menos “tramitomanía” y más regalías, parece ser su lema, al igual que “más propuestas y menos marchas”.

¿Cuál es el principal interés de presidir la federación de departamentos?

Realmente, hemos venido dialogando con algunos de nuestros compañeros de las gobernaciones, en el Eje Cafetero y en otras, para unir esfuerzos en pro de los 32 departamentos y trabajar unidos, para que el gobierno nacional nos escuche. Principales propósitos, tema regalías: hay una preocupación latente de todas nuestras regiones por los recursos de regalías, vemos como muchos de nuestros recursos en algunas regiones no llegan por la “tramitomanía”. Ese creo que debe ser uno de los temas prioritarios para los nuevos gobernadores y la interlocución con el gobierno nacional.



(Le puede interesar: ¿En qué invertiría Quindío $ 82.000 millones de regalías?)



Otro de los temas que nos preocupan y del cual hemos hablado es el de la salud; tenemos que llevarle al Gobierno Nacional cada una de las realidades que se presentan en nuestros departamentos. Nosotros somos los que realmente conocemos todas y cada una de las necesidades de nuestros municipios y de sus habitantes. Los hospitales hoy están en cuidados intensivos y esta es una prioridad que nos están demandando nuestros compatriotas.



Quiero liderar la interlocución ante el gobierno nacional para hacer esfuerzos y que realmente podamos cumplirle Colombia y a los ciudadanos que nos llevaron a gobernar en los 32 departamentos, para mi será un honor representar a todos los gobernadores y trabajar unido con el Gobierno Nacional.

¿Un gobierno nacional tan impopular, qué le pueden aportar los gobernadores, para que se trate de conectar con el país?

Yo veo buena voluntad del gobierno del presidente Duque, pero lo que no veo es cómo se llega a las gentes con esa buena voluntad y que llegue a todos los rincones de la patria y a los territorios que son parte de Colombia. Lo que queremos es ayudar y tratar de ser parte de la solución de los problemas.

Los pequeños departamentos como el Quindío, los territorios nacionales, Guainía, Amazonas, Putumayo, y otros, nos queda muy duro ir a competirle a Antioquia, Valle y los Santanderes FACEBOOK

TWITTER

Usted ha mencionado muchos problemas pero, ¿cuáles serían prioridad para que el gobierno tenga en cuenta?

Lo primero más propuestas y menos protestas. Segundo regalías: tenemos millones de millones que no les llegan a las regiones por el tema de la “tramitomanía” y que son recursos que no nos están llegando y este país tiene muchas necesidades. Hay preocupación de los gobernadores que salieron; mire que muchos de ellos no pudieron ejecutar proyectos que se hicieron con regalías por la “tramitomanía”. El otro tema es el de la salud, es algo urgentísimo que no da espera.

¿Cómo agilizar el tema de las regalías, para que los recursos realmente lleguen a las regiones, que proponen ustedes?

Lo que creo es que el gobierno no puede dar unas regalías ya a la vez no facilitar el trámite para que los recursos lleguen a las regiones, ya que es el mismo gobierno quien audita, propone y hace la ejecución de los proyectos. Tenemos es que construir entre todos. Hay necesidades que nosotros como gobernadores tenemos que priorizar; sabemos de las afugias y las verdaderas necesidades de nuestras gentes y hay proyectos que se llevan 3, 6 y hasta 9 meses; eso lo tiene que evaluar el Gobierno Nacional. Otro tema es que tenemos regiones que no tienen personal para presentar los proyectos como son, allí debe estar el Gobierno Nacional para trabajar en unión.

Los pequeños departamentos como el Quindío, los territorios nacionales, Guainía, Amazonas, Putumayo, y otros, nos queda muy duro ir a competirle a Antioquia, Valle, Santanderes, y toda la Costa Atlántica con su poderío, pero queremos trabajar con ellos y aprender de ellos.

¿En el tema de seguridad, qué hacer con este tema, y la muerte de líderes sociales?

Como quindiano puedo ser un poco imparcial, porque el departamento del Quindío, realmente no hay muerte de líderes sociales, en la magnitud que si la hay en otros departamentos. El tema de la seguridad es preocupante y creemos que es uniendo esfuerzos de todos los gobernadores y el Gobierno Nacional. Hay que entrar a mirar los problemas de raíz, en cada una de las áreas y entrar a trabajar en ello, el tema del microtráfico es preocupante en todo el territorio nacional incluido el Quindío. Aquí no se puede seguir tomando decisiones de escritorio, tenemos que saber por qué está protestando la gente, qué es lo que está pasando en las comunas, en los barrios, en los municipios y untarnos realmente de lo que está sucediendo. Cuando afirman que vamos acabar con la pobreza absoluta, hay que conocer de primera mano realmente esos problemas.

A propósito de los líderes sociales, asesinaron a Constantino, líder social y quien hacia parte de los indígenas en la CRQ, o era quien votaba y elegía, ¿en qué va la investigación?

Casualmente, me reuní con la doctora Marta Peralta, representante del Partido MAIS en el Quindío, y se está trabajando el tema. Yo llevo trabajando 30 años con todos los sectores indígenas del país, en el Cauca, en el Valle, en el Chocó y en otras partes del territorio nacional conozco de primera mano las necesidades de muchos de ellos.

Quiero trabajar con todos, hay sectores que no son guerra ni para Antioquia ni para el Valle ni para Santander, ni para el Atlántico FACEBOOK

TWITTER

Y ya, mirando el tema matemático, ¿cuántos votos tiene y cómo va hacer para ganarle a Elsa Noguera del Atlántico, Aníbal Gaviria, y a otros que también quieren presidencia?

Todos amigos, todos ‘cacaos’, que representan regiones importantísimas, pero lo que creo es que puedo representarlos a todos sin darle privilegios a nadie; es más trabajo, pero quiero trabajar con todos, hay sectores que no son guerra ni para Antioquia ni para el Valle ni para Santander, ni para el Atlántico. Tenemos es que aprender de ellos y eso es lo que vamos hacer desde la federación.

¿Y cuántos votos tiene?

De 32 votos que tiene la federación, tengo el mío (risas). Hemos venido trabajando con algunos de los colegas, aquí no es un tema de protagonismo, ni de vanidad, estamos es tratando de aprender mucho de los que saben y de sumar esfuerzos entre todos, ni de poder, queremos es que se dé una verdadera unión entre todos para trabajar por los 32 departamentos.

EL TIEMPO