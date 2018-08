El Gobernador del Quindío aún no elige un alcalde para Armenia

Por estos días se vive un nuevo capítulo de la novela para escoger un alcalde de Armenia. Luego de que el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, devolvió la terna que le había enviado el partido Liberal para que eligiera al nuevo mandatario de la ciudad, Osorio le solicitó a la Procuraduría que investigue lo que al parecer habría sido una filtración de documentos al interior de la Procuraduría Regional del Quindío.

“Solicito muy respetuosamente se inicie una investigación por considerar que está incurriendo en la falta disciplinaria gravísima consagrada en el artículo 48 numeral 4, la cual establece como falta violar la reserva de la investigación y de las demás actuaciones sometidas en la misma”.



Y agregó que se enteró de la investigación preliminar que abrió la Procuraduría en su contra, por no citar a elecciones atípicas tras la renuncia del alcalde Carlos Mario Álvarez, “a través de personas allegadas a mí, quienes me reenviaron la información que circulaba en las redes sociales en las que se publicó una copia escaneada del auto de apertura de la indagación preliminar, sin que para la fecha me hubieran citado”.



El procurador regional, Ernesto Amézquita, señaló en un diario local que “no ha sido la intención de la institución atentar contra la buena imagen, nombre y dignidad (del gobernador), porque somos respetuosos de los derechos humanos y de las garantías constitucionales y legales”. Y aseguró que ya inició una investigación para conocer cómo se filtró el documento.



De otro lado, a través de un comunicado, los concejales Érika Falla, Javier Angulo, Gerson Peña, Hugo Aristizábal, Luis Guillermo Agudelo, Luis Fernando Lasprilla, Orley Ortegón, Carlos Ovalle y Juan David Caicedo, le pidieron al gobernador que nombre un alcalde para la capital quindiana.



“Le exigimos al gobernador que no se burle más de los armenios y le dé un norte a la ciudad, y se nombre alcalde una vez llegue la terna que presentará el partido Liberal y no se dilate más esta situación”.



El Gobernador se defendió por la demora en la elección pues uno de los ternados tenía una inhabilidad. “No han sido pocas las críticas con relación a la escogencia de la terna, algunos empezaron a hablar de la ‘eterna’, otros dicen que si me enredo para elegir entre tres como será en Popsy donde hay 25 sabores de helados, pero es que esto no es como la decisión entre un viaje a Europa y un buñuelo, esto tiene una seriedad que creo que precisamente se ve en el trabajo que se ha hecho”.