El gobernador del Meta pide construir con urgencia el puente Chirajara

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, hizo un enérgico llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que construya de manera urgente el nuevo puente Chirajara, en la vía Bogotá - Villavicencio, tras el colapso del pasado 15 de enero de 2018.

“Nosotros seguimos esperando una solución. En enero de este año propusimos que nosotros no queremos una obra de arte, lo que necesitamos es una solución vial inmediata. No queremos un puente atirantado”, reclamó el mandatario.



Tras más de dos años y medio del colapso del puente, la Concesionaria Vial de los Andes (Coviandes), encargada de la construcción de esa infraestructura, y el interventor Ginpro no se han podido poner de acuerdo con el sistema de cimentación del puente.



(Le puede interesar: Militar retirado ordenó matar a su papá porque no pagó extorsión)



Mientras Coviandes considera que los cimientos que quedaron del puente colapsado se pueden utilizar para la construcción de la nueva infraestructura de diseño atirantado, Ginpro se inclinaría por construirlo nuevo de voladizos sucesivos.



En ese sentido, el gobernador Zuluaga se mostró en desacuerdo con la propuesta de construir un puente atirantado, ya que es muy costoso, por lo que propuso hacer voladizos sucesivos, que, según el mandatario, resulta más económico y podría ser rápida la solución.



Al margen del tema técnico, Zuluaga le pidió a la ANI y a Coviandes que se pongan de acuerdo muy rápido, porque el Llano está reclamando con urgencia que esta vía sea terminada y por falta del puente de Chirajara y el túnel en el kilómetro 58, han dejado de entrar en operación cerca de seis kilómetros de doble calzada.



(También: Villavicencio entregó centro médico tras 14 años como elefante blanco)



Coviandes respondió que ha sido la ANI quien ha promovido y solicitado la opción de modificar la tipología del puente y que Coviandes se encuentra adelantando los estudios necesarios sobre la propuesta.



Así mismo, manifestó que viene adelantando conversaciones con la ANI para buscar la mejor y más rápida solución para la construcción del puente y que Coviandes es la más interesada en encontrar una solución definitiva que garantice la mejor decisión para el proyecto.



Y confirmó que el contrato suscrito entre Coviandes y la firma Eiffage se dio por terminado por mutuo acuerdo, “decisión que estuvo fundamentada en una valoración financiera y técnica, donde se consideró que, después de año y medio de retraso y demora en las definiciones y autorizaciones oficiales para iniciar la construcción del puente, los perjuicios causados aumentaban cada día y era más conveniente para el Estado, el Concesionario y el Constructor, dar por terminado dicho contrato”.



NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAIVCENCIO

Lea más noticias de Colombia

-El drama de la familia del soldado que asesinó a Juliana Giraldo



-El puente Hisgaura, una de las megaobras del país llena de polémicas



-Los detalles desconocidos sobre crimen de holandesa en Cartagena