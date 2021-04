Piden cerrar vía al Llano para evitar propagación del covid-19

Ante la elevada ocupación de las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y el aumento del flujo de vehículos por la vía al Llano, cuando están confinados en Bogotá, las autoridades en el Meta le solicitaron al Gobierno nacional autorizar el cierre de la vía al Llano.



El gobernador Juan Guillermo Zuluaga, expresó “que tradicionalmente la gente de Bogotá se viene los fines de semana al Llano -entre 80 o 90 mil personas- y ahora que van a estar confinados en la capital de la República, no queremos que nos vean como alternativa. No puede ser que muchas personas de Bogotá se nos vengan a poner de ruana esto en el peor momento, no estamos ni para fiestas ni paseos”, dijo.



Acá también vamos a estar en confinamiento y por eso le pedimos al Ministerio del Interior que en el kilómetro 69, quebrada Susumuco, en el límite de los departamentos de Meta y Cundinamarca, no se permita el ingreso de vehículos particulares, aseguró el mandatario.



El gobernador dijo que el Llano siempre es una alternativa para los bogotanos y cuando empezó el confinamiento en Bogotá, hace unos días, “la fila de vehículos saliendo de la capital era increíble, parecía la avenida Boyacá”.



Zuluaga señaló que la región sigue con niveles muy preocupantes de ocupación de las UCI, del ciento por ciento en Villavicencio y del 96 por ciento en el departamento. Por eso el mandatario dijo esperar “que con las cifras de ocupación de UCI y los incrementos en los contagios, nos autoricen el cierre de la vía”.



Agregó que también se está solicitando autorización para toque de queda a partir del jueves a las 8:00 de la noche hasta el lunes a las 5:00 de la mañana en los 29 municipios del departamento, así como la ley seca.



Anticipó que ya autorizaron suspender la alternancia en la educación, que en Villavicencio únicamente se cumple en los colegios privados.



