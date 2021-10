Gobernador del Meta explica por qué atropelló a ladrones

El gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga causó cierta controversia después de que se confirmara que él fue quien atropelló a unos delincuentes que estaban atracando a una señora.



(Puede leer: Madre de un exalcalde murió por bala perdida el día de su cumpleaños).

Facebook Twitter Linkedin

El cuerpo de seguridad del gobernador Juan Guillermo Zuluaga se enfrascó en una fuerte balacera para detener a los delincuentes. Foto: Bernardo Toloza. EL TIEMPO

Todo ocurrió en la ciudad de Villavicencio, en la noche del pasado jueves 8 de octubre, en el marco del partido entre Colombia y Uruguay por las eliminatorias mundialistas.



“Subí el carro al andén, lo atravesé y me bajé a atender a la ciudadana que afortunadamente no le pasó nada, pero estaban armados. Seguramente si no se deja robar el bolso, después proceden a apuñalarla y terminan matando a una persona por robarla”, dijo Zuluaga en ‘Noticias Caracol’.



"Yo no invito a la ciudadanía a que tome acciones por mano propia y mucho menos a que arriesgue su vida, pero no podemos ser indiferentes. Si yo veo que esta pasando eso yo no puedo irme y no puedo dejar a esa señora sola porque seguramente habría sido un desenlace fatal", agregó.



Según versiones del gobernador, los delincuentes fueron liberados por la policía debido a que eran menores de edad y porque no se había consumado el robo.



Por otro lado, la máxima autoridad del departamento afirmó que Zuluaga no arrolló por completo a los ladrones dado que, de haberlo hecho, podía poner en peligro la integridad de la ciudadana que estaba en medio de un forcejeo para evitar que se llevaran sus pertenencias.



En medio de la confusa situación, el cuerpo de seguridad de Zuluaga tomó acciones y se desencadenó una fuerte balacera que dejó tres personas heridas, según informó EL TIEMPO el 8 de octubre.



Los heridos fueron una señora, de 52 años; un menor, de diez años, y un adolescente, de 16. Al parecer, el menor y el adolescente fueron los artífices del intento de atraco.



No se tiene información del estado de salud del menor de diez años, quien fue alcanzado por el proyectil a la altura del tórax el día de los hechos.



(También: Eutanasia, ¿sí o no? Un debate necesario; esto es lo que debe saber).



En su momento, el gobernador fue criticado en redes sociales por impulsar a la ciudadanía a enfrentarse con la delincuencia.



En agosto de 2020, Zuluaga expresó desde su despacho un comentario apoyando la idea de combatir los actos criminales de la ciudad con el uso de la mal denominada ‘Justicia por mano propia’.



“Si voy en mi carro y soy testigo de que dos delincuentes están cometiendo un delito, yo con mi carro los tumbo y los estrello (...) Una persona que reaccione como reaccionaría yo, a esa persona le ofrecemos apoyo y asesoría jurídica para que pueda hacer valer sus derechos”, manifestó el gobernador del Meta mientras brindaba una rueda de prensa para dar un balance en materia de seguridad.

Más noticias

'El juego del calamar' pasará de la ficción a la realidad

Novia de Epa Colombia la habría bloqueado por beso con Lina Tejeiro

Betty, la fea: expresidente se habría reunido con elenco para ver el final

¿Inclusión? Demi Lovato pide no llamar 'alien' a los extraterrestres

Tendencias EL TIEMPO