Caicedo critica a Fiscalía por anunciar embargo sin orden de un Juez

El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, calificó de falso e irresponsable el comunicado de prensa publicado en días pasados por la Fiscalía General de la Nación, en el que informa que entraron a extinción de dominio 11 bienes de su propiedad y del exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, por supuestas irregularidades cometidas en la remodelación de cinco puestos de salud.

El mandatario departamental publicó en su cuenta de Twitter un video y un comunicado de prensa en el que presenta nuevos argumentos, para denunciar lo que a su juicio se trata de varias imprecisiones que habría cometido el órgano judicial al anunciar un proceso de embargo de propiedades que en estos momentos “no existe”.



“Es una infamia institucional. La Fiscalía me calumnia en un comunicado ruin ¡y la directora de extinción de dominio lo desmiente y aclara que solo un juez puede extinguir bienes y que primero debo ser vencido en juicio! ¡la tal extinción de dominio no existe!”, señala en un trino.

Caicedo se refiere a unas declaraciones que entregó de manera posterior Ana Catalina Noguera, directora encargada de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía, quien detalló que solo se trató de una medida cautelar para evitar cualquier acción sobre los inmuebles mientras se presenta la demanda y un Juez de la República en un proceso judicial decreta si hubo o no el peculado y proceso a tomar una decisión al respecto.



“No se ha declarado la extinción del derecho de dominio. Esto está en curso y no ha concluido. La demanda no se ha presentado, por eso al señor no se le ha notificado y, en su momento, podrá ejercer su derecho a la legítima defensa”, informó Noguera.

Falsas afirmaciones

Pero además, el gobernador del Magdalena señala que “la Fiscalía hace otras afirmaciones falsas, injuriosas y calumniosas en contra mía y de Rafael Martínez”.



Entre las acusaciones que busca desvirtuar, Carlos Caicedo precisa que los 11 bienes investigados no son solo suyos y de Martínez, como lo asegura el órgano judicial, sino que pertenecen a cinco propietarios.



Detalla que a su nombre solo se encuentran “la casa de mi madre adquirida en 1995; el apartamento donde vivo adquirido en 2005 y el lote de Mamatoco adquirido en 2013 e hipotecado con Bbva”.

“¿Cómo se podría utilizar el dinero de obras desarrolladas entre 2015 y 2019, para pagar bienes privados adquiridos décadas atrás?”, cuestiona el mandatario.



Igualmente, dijo que en el comunicado la Fiscalía miente al decir que de cinco centros de salud en Santa Marta solo uno se encuentra terminado. “Basta con hacer una visita a la ciudad para corroborar que cuatro de ellos fueron entregados y están actualmente en funcionamiento”, anota Caicedo.

Respecto al proyecto que sigue inconcluso, explicó que se trata del Centro de Salud de Mamatoco, cuya parálisis corresponde a la intervención de Supersalud de la ESE Distrital que se dio en julio de 2019, cuando este no había sido concluido por problemas de liquidez de la ESE y retrasos en la factibilidad de los diseños por parte de Minsalud.



“En el momento en que el exalcalde Martínez (2019) se disponía a hacer las gestiones respectivas para terminar la obra, habiendo entregado los cuatro primeros centros, la Superintendencia intervino y es rectora del sector salud del Distrito desde entonces”, añadió el Gobernador.

En otro punto, Caicedo dijo que se le violó la presunción de inocencia y el debido proceso, al asegurarse que los contratos materia de investigación “representaron una renta ilícita de $4.129 millones de pesos”, afirmación que manifestó es grave por cuanto estos hechos no han sido probados ante la justicia.



Negó también que los bienes vinculados al proceso vayan a ser ocupados una vez termine el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional con motivo del covid-19, teniendo en cuenta que deberá respetarse el debido proceso y de la legítima defensa para determinar si hay mérito para proceder con el pedido del ente acusador, o si por el contrario, se confirma la legalidad de los bienes.



Finalmente, el Gobernador del Magdalena expresó que “este actuar de la Fiscalía inevitablemente siembra diversas sospechas sobre las motivaciones detrás de estas actuaciones, y devela una posible politización del ente de control en contra del gobierno alternativo y progresista del Magdalena”.

El proceso

Cabe indicar que la Fiscalía General, el pasado 26 de junio confirmó que entraron a extinción del dominio 11 bienes avaluados en 766 millones de pesos, del gobernador de Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar y del exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez.



De acuerdo con el ente acusador, los inmuebles "habrían sido adquiridos con dineros producto de las irregularidades detectadas en los contratos de demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud, de los cuales, sólo uno fue terminado"

