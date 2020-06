Altercado entre el Gobernador del Cesar y Policía en un retén 

Una controversia se generó en Valledupar, tras el episodio que protagonizó el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo en medio de un registro y control que realizó la Policía a la entrada de la ciudad, como parte de la medida ‘Toque de queda por la vida’, decretada por el alcalde Mello González para el puente festivo.



El suceso ocurrió el pasado sábado, cuando el mandatario departamental, regresaba de una de sus fincas ubicada en las afueras de Valledupar, acompañado de su esquema de seguridad y de algunos trabajadores privados.

En un claro acto de irresponsabilidad y violando las medidas de Emergencia Sanitaria, Gobernador del Cesar fue de paseo a su finca, las autoridades policiales en cumplimiento de sus funciones trataron de impedir su regreso a Valledupar. pic.twitter.com/Zl3OHXDWO5 — jorge chaparro (@jorgeeduardoex1) June 15, 2020

Al llegar la caravana de vehículos al retén ‘Los Cauchos’, entrada a Valledupar, se encontraron con varios obstáculos que habían colocado las autoridades para controlar el ingreso y flujo de automotores a la capital del Cesar.



Uno de los escoltas del gobernador solicitó que dejaran ingresar al mandatario. La petición fue atendida por la Policía, pero solo permitió el pase del vehículo del gobernador y al de su esquema de seguridad. Las demás personas que lo acompañaban, debían ser requisadas como el resto de vehículos en la fila.



Estas disposiciones, no cayeron bien al gobernador, quien reclamó a los miembros de la Policía para que dejaran pasar también a sus acompañantes, lo que generó un altercado entre las autoridades.



El hecho quedó registrado en un video, que se viralizó en las redes sociales, y fue catalogado por algunos sectores de la comunidad como un abuso de autoridad por parte del mandatario departamental.



No obstante, el gobernador, Luis Alberto Monsalvo, a través de un trino dejó clara su oposición respecto algunas medidas del toque de queda.



“Para Valledupar la solución no es el toque de queda sino el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Que la gente pueda trabajar y llevar el sustento a sus casas conservando la salud y la vida. Hay que evitar la destrucción del empleo de miles de comerciantes y ciudadanos”, dijo en su cuenta de Twitter.



La medida del ‘Toque de queda por la vida’, se decretó para evitar la propagación de la covid-19 en Valledupar desde el pasado sábado. A partir de entonces se prohibió la circulación de personas para cualquier tipo de circunstancias, hasta las cinco de la mañana del día martes 16 de junio.



Para el cumplimiento, 300 policías realizan recorridos permanentes en camiones y patrullas en 20 puntos estratégicos de la ciudad, supervisando que se cumpla la norma emitida.



