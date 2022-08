La situación en el norte del Cauca sigue tensa por los conflictos de tierras que han venido ocurriendo en este departamento y que se han venido acrecentando en las últimas semanas.

Esta vez el protagonista fue el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, quien se salió de sus casillas cuando un líder afrodescendiente lo señaló de dar declaraciones a favor de la comunidad indígena.



“El señor gobernador hoy me lastima. Una declaración que dio en un noticiero ayer, que este tema era industria indígena y que nosotros los afros nos habíamos sumado a este tema para expandir territorio”, expresó el líder afrodescendiente.



“No no no, yo no he dicho eso”, respondió el mandatario caucano.



“¡No lo acepto, que no lo acepto!”, agregó Larrahondo exaltado y levantándose de la silla.



“No le puedo aceptar eso, me muero de la pena. Yo he sido respetuoso y exijo que me respeten”, dijo el gobernador.



La discusión continuó. El líder recuerda que una vez en el municipio de Padilla le dijo al mandatario el paro no había terminado.



“Invito a que realmente tengamos consciencia de que es lo que estamos haciendo, porque si nosotros nos ponemos de acuerdo para construir paz es a través del respeto”.



“La dignidad es un complejo que se encierra dentro de un hombre. Cuando yo digo ser digno, tengo que ser caballero, respetuoso, porque es que la dignidad mía o la de cualquiera de nosotros no la venden en una tienda o nos la prestan otras personas para que vamos a defender una causa”, finaliza el líder afro.



Este lunes 8 de agosto, el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo lideró una mesa de dialogo con alcaldes municipales, Defensoría del Pueblo, Fuerza Pública, sector económico, comunidades afro y campesinas, en atención al tema de invasión de tierras en el norte del Cauca.



“En su primer día de trabajo logramos reunión con el ministro del Interior Alfonso Prada. Revisamos instrumento de Mesa Interétnica para que sea escenario de diálogo sobre conflicto de tierras, esta semana el ministro se desplazará al Cauca para atender de primera mano la situación”, dijo el mandatario de los caucanos en su cuenta de twitter.



En las últimas semanas ese departamento ha vivido una fuerte tensión a causa de las invasiones de algunas comunidades indígenas a terrenos de ingenios azucareros.



En varias ocasiones se han presentado choques que han dejado lesionados.



Gremios empresariales han solicitado mayor presencia del Estado para encontrar una solución a esta situación.

