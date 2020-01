Gobernador decretó urgencia manifiesta para contratar PAE en Santander

Tal parece que los más de 130.000 estudiantes de los 82 municipios no certificados de Santander iniciarán el año con el suministro del Programa de Alimentación Escolar (PAE), luego de que la Gobernación decretó la urgencia manifiesta para obtener recursos rápidamente y con ellos contratar la preparación y entrega de las raciones alimenticias.

Así lo dio a conocer ayer el gobernador, Mauricio Aguilar Hurtado, quien señaló que esta medida obedeció a que la pasada administración, de Didier Tavera Amado, no adelantó las debidas acciones para garantizar la prestación del servicio en los primeros días del año 2020 y tampoco, según Aguilar, se dejó contemplado un proyecto de inversión para tal fin desconociendo las directivas emanadas por la Procuraduría y el Ministerio de Educación en las que se les pedía a los mandatarios salientes garantizar la continuidad de estos programas

Diario ADN conoció que ante la investigación que se sigue en contra de Tavera Amado por hechos de corrupción relacionados con el PAE 2016, él mismo solicitó a la Procuraduría que se nombrara un Gobernador Ad Hoc para contratar el PAE 2020, sin embargo, esto no ocurrió y el Programa no se contrató.



Así las cosas, indicó el gobernador Aguilar Hurtado, “la modalidad de selección a utilizar en la urgencia debe ser la contratación directa, por cuanto es inminente el riesgo y la vulneración del derecho de alimentación escolar de los menores. (...) La urgencia será por solo 30 días hábiles, coincidentes con el calendario académico y paralelamente se está estructurando la licitación para el PAE de todo el 2020”, dijo Aguilar.

Para los primeros 30 días, explicó el secretario de Educación de Santander, Christian Rey, el PAE tendrá un costo de $14.584 millones más la interventoría por $805 millones. En vista de la premura del tiempo y ante la necesidad de que los contratistas cuenten con la infraestructura para atender el programa, se invitó a las firmas Unión Temporal Siempre Adelante S2, ProSantander y Consorcio Fupadeso quienes ejecutaron el contrato el año pasado.



“Convocar a las empresas para prestar el servicio sería una utopía. Entonces hay que decirle a la comunidad que se retoma el esquema que se venía planteando el año anterior y lo vamos a distribuir en cuatro zonas. Hoy (ayer) iniciaron los docentes el trabajo de planeación y esperamos que los rectores nos focalicen los estudiantes. Los jóvenes inician clases el 20 de enero y ese día iniciará el PAE con los que estén focalizados”, precisó Rey.



Paralelo a este proceso se abrirá la licitación para contratar los 150 días de calendario escolar restantes.





