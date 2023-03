Durante este jueves 16 y viernes 17 de marzo se desarrolla en Quindío la Cumbre de Gobernadores 2023, a la que asistirán 26 gobernadores y altos funcionarios del Gobierno.



Entre ellos, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, a quien el gobernador de Vichada, Álvaro León Flórez, se dirigió para denunciar públicamente la situación de inseguridad que vive su departamento, basándose en una experiencia personal.

Afortunadamente no hubo disparos o sino el primer muerto es el gobernador FACEBOOK

TWITTER

“A mí personalmente me bajaron encañonado del carro hace 15 días”, reveló. Cinco hombres estuvieron involucrados.



Según dijo, alcanzó a cruzar palabras con ellos hasta que llegaron sus escoltas. Una vez esto pasó se fueron corriendo.



(Siga leyendo: Lo que narcochofer le entregó a la DEA abre puertas a extradiciones de policías).



“Afortunadamente no hubo disparos o sino el primer muerto es el gobernador”, concluyó.



Su denuncia también iba dirigida a ponerle el foco a la seguridad de los líderes que no cuenta con un esquema de protección: “Mi departamento no tiene para pagarle a la UNP un convenio. Yo cuando voy a salir de viaje contrato un carro que no me cobre tanto”, expresó.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS