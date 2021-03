Gobernador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, positivo para covid-19

El gobernador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, anunció este lunes que dio positivo para covid-19.



El anuncio lo hizo el mandatario en su cuenta de Twitter, quien hizo énfasis en que su contagio se da tras asistir a la cumbre de gobernadores, la cual se realizó la semana pasada en Puerto Gaitán, Meta.



"Quiero compartirles que mi prueba covid-19 fue positiva, luego de asistir a Cumbre de Gobernadores en Puerto Gaitán, Meta. Cumplo protocolo Prass en mi familia y entorno cercano. No he presentado síntomas; estoy en buenas condiciones. Gracias por sus mensajes", comentó Jaramillo.



Quiero compartirles que mi prueba #COVID19 fue positiva, luego de asistir a #CumbreDeGobernadores en #PuertoGaitán, #Meta. Cumplo protocolo #PRASS en mi familia y entorno cercano. No he presentado síntomas; estoy en buenas condiciones. Gracias por sus mensajes.@MinSaludCol pic.twitter.com/yIAIaJxUDC — Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas (@RobertoJairo_Q) March 1, 2021

Con este anuncio, ya son dos gobernadores que asistieron a la cumbre que dieron positivo.



La primera en anunciar que tiene el virus fue la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán.



La vida me pone a prueba una vez más, le informo al Valle del Cauca y al país que he dado positivo para covid19. Sé que con el apoyo de Dios, mi familia y el de todos ustedes saldré victoriosa. Delego a @ChavezConVos como Gobernador (e) durante mi periodo de aislamiento. — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) February 28, 2021

NACIÓN



