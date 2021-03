Flip denunció presiones del gobernador del Quindío a periodista

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) reveló a través de un comunicado las denuncias que recibió sobre la presunta injerencia que durante varios meses habría mantenido el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo sobre la línea editorial del canal de televisión regional Telecafé.

La Flip informó que tuvo conocimiento que el gobernador ‘’en reiteradas ocasiones realizaba llamados de atención a los periodistas sobre la forma en la que se estaba dando la información en la franja Telecafé Noticias. Estos son asuntos que competen a la línea editorial del medio y que deben ser independientes. El mandatario organizaba reuniones privadas en las que establecía directrices y lineamientos específicos para las noticias que se emitían en Telecafé, si estas no se cumplían Jaramillo procedía a reclamar’’.

Según la denuncia, los llamados de atención comenzaron en octubre del 2020, cuando el gobernador cuestionó al periodista y director del sistema informativo de Telecafé, Juan Manuel Lenis por una publicación.



‘’La Fundación pudo evidenciar, además, que las notas periodísticas sobre las cuales versaban los reclamos eran de un alto interés público. Estas trataban temas como el manejo de la pandemia en la región y avances en contratación estatal’’, señaló la Flip.

La Flip hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que investigue estos hechos y le solicitó al mandatario que dé una respuesta sobre las denuncias del periodista. No obstante, hace un mes Lenis presentó su renuncia a Telecafé.



‘’Nosotros contactamos a la Gobernación y no pudimos hablar directamente con el gobernador por el estado de salud en el que se encuentra, pero conocimos la posición que tienen y eso lo dejamos claro en el comunicado pues las respuestas que ellos dan no responden a los interrogantes ni a lo que dice en su carta de renuncia el periodista Juan Manuel Lenis’’, dijo Jonathan Bock, director de la Flip.

Hasta el momento el mandatario no se ha pronunciado al respecto. Cabe recordar que Jaramillo se encuentra en aislamiento pues contrajo covid-19 hace unos días durante la cumbre de gobernadores realizada en Puerto Gaitán, Meta.



Hace dos días, la gerente del canal Telecafé, Sandra Bibiana Aristizábal Saleg también presentó su renuncia a este cargo. La gerente había sido elegida hace un año por los tres gobernadores del Eje Cafetero.



En su carta de renuncia, Aristizábal señaló que dejó el cargo pues se dedicará a asuntos familiares y personales. La renuncia fue aceptada por los mandatarios y se espera que el gobernador del Quindío presente sus candidatos para terminar el periodo de cuatro años que finaliza en 2023.

ARMENIA

