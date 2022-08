En la actualidad, existe la restricción vial en uno de los pasos fronterizos entre Colombia y Ecuador, específicamente, entre el corregimiento nariñense Chiles y la zona Tufiño, en el país vecino. No hay tránsito vehicular, después de las 6:00 p. m.

Esta restricción se aplica para la zona de Ecuador, al pasar la frontera con Colombia.



Por ello, el gobernador Jhon Rojas le pide a su similar de la provincia El Carchi, Yaco Marlon Martínez, que la medida sea levantada, en caso de una emergencia para evacuar hacia Ecuador desde el corregimiento Chiles, del municipio Cumbal, en Nariño, por causa de la actividad volcánica en la zona. Allí se encuentra el complejo de volcanes Chiles y Cerro Negro.



(Lea también: Masacre en el Valle del Cauca: cinco personas fueron asesinadas en una fiesta)



Hay preocupación porque a diario se han venido registrando sismos que, aunque leves y la mayoría imperceptibles, no dejan de generar zozobra y miedo entre pobladores.



El pasado sábado 30 de julio hubo 1.200 de estos movimientos en esta región.



Esta petición la ha venido planteando el mandatario regional y el lunes de esta semana la reiteró en un encuentro binacional extraordinario para la gestión del riesgo, celebrado en la frontera colombo-ecuatoriana.



(Además: Alerta: detectan origen de extraño color y malos olores en el río Cali)



En las localidades de Chiles, en Nariño, y Tufiño, en El Carchi, sus pobladores no dejan de preocuparse por los movimientos telúricos desde mayo pasado, como consecuencia del incremento en la actividad volcánica, entre ambos países.



La petición del mandatario regional tiene un carácter preventivo y de protección de la comunidad, ante una eventual emergencia que se pueda registrar en la zona.



"Se ha solicitado al gobernador de El Carchi levantar la restricción para transitar entre Chiles y Tufiño después de las 6:00 p. m., con el propósito de facilitar la evacuación, en caso de presentarse alguna emergencia”, indicó Rojas.



Agregó que la medida es de mucha importancia “porque nos permite también la evacuación rápida en cualquier situación que pueda ocurrir con el tema de los dos volcanes”.



También le hizo un llamando a la comunidad a continuar trabajando con la institucionalidad, en procura de buscar el respeto hacia el monitoreo que adelantan los organismos competentes en la región.



Hizo especial énfasis en que los habitantes deben seguir la información oficial que suministren los medios institucionales “para no generar el miedo, debemos prepararnos con mecanismos de evacuación” y pidió de nuevo a las comunidades que permitan realizar los trabajos de monitoreo necesarios en las zonas de riesgo.



Ante la petición, el gobernador de EL Carchi, expresó su voluntad de efectuar mecanismos de prevención que estén orientados a preparar a los pobladores, ante posibles cambios drásticos en el comportamiento de los volcanes ya citados.

¿Qué respondieron en Ecuador?

“Vamos a realizar el primer simulacro binacional entre Colombia y Ecuador; en este caso de las parroquias Tufiño, Chical y Maldonado, de Ecuador, y los corregimientos Chiles, San Juan y Tallambí, de Colombia, el próximo 19 de agosto”, dijo el gobernante ecuatoriano, quien no se refirió a si se levanta la medida para una evacuación efectiva desde Colombia, como lo solicitó el gobernador de Nariño.



Ambos mandatarios se mostraron de acuerdo con el fortalecimiento de la ruta de acción y acuerdos mancomunados, que permitan la preparación durante los próximos días del simulacro binacional de riesgo.



El director de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, Jáder Gaviria, recordó que el complejo volcánico Chiles-Cerro Negro viene presentando un incremento en su actividad sísmica desde el mes de mayo anterior, el evento más fuerte fue el que se registró el 25 de julio con una magnitud de 5,7.



(Puede leer: Andrés Escobar recibió golpiza y María Fernanda Cabal pide protegerlo)



“En realidad se presentan muchos sismos que no se sienten obviamente pero que los equipos si los detectan”, afirmó y dijo que hubo un día en el que se presentaron más de 6.000 sismos, muchos de los cuales, no se percibieron por su muy baja intensidad.



“Este es el momento para prepararnos todos, por eso la alerta amarilla vigente en Colombia y en el Ecuador”, indicó.



Este martes se realizó el consejo departamental de gestión del riesgo de desastres, en Pasto, con el propósito de revisar las acciones de la alcaldía de Cumbal, Gobernación de Nariño y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.



PASTO