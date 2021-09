Gobernador de Nariño reclama mayor contundencia a la Fuerza Pública

La falta de acciones y de estrategias contundentes por parte de la Fuerza Pública, cuestionó de manera severa el gobernador de Nariño, Jhon Rojas Cabrera, tras los últimos hechos de violencia como el registrado en la madrugada del pasado domingo en Tumaco, cuando varios hombres armados irrumpieron en una discoteca y asesinaron a cinco personas y causaron heridas a otras 12.



(En contexto: Identifican a tres de las víctimas de masacre en Tumaco)

Para el mandatario seccional es muy claro que el hecho perpetrado en el corregimiento de Llorente, obedeció a una fuerte disputa entre el grupo de las disidencias de las Farc Urías Rendón que habría llegado al territorio hace aproximadamente seis meses, con el fin de disputar las rutas del narcotráfico en esa región del Litoral Pacífico de Nariño a los grupos armados Oliver Sinisterra y Los Contadores que mantienen el dominio territorial hace varios años.

Hay innumerables consejos de seguridad donde se toman decisiones para el momento FACEBOOK

TWITTER

Para el funcionario este hecho “ya se conocía, las autoridades saben lo que allí ocurre”.



Como sintiendo impotencia ante la indiferencia del Estado y debilidad de los organismos de seguridad en la región, aseguró que “no hay acciones contundentes, no hay una estrategia, no hay un diálogo directo con las comunidades”.



Y una vez más insistió que Nariño demanda una atención integral y rápida por parte del Estado, que no se quede solamente en la realización de simples consejos extraordinarios de seguridad o acciones momentáneas, que nunca garantizan la paz y tranquilidad de los nariñenses.



“Hay innumerables consejos de seguridad donde se toman decisiones para el momento, solo para el momento, cuando aquí se trata de hacer una presencia integral del Estado, con inversiones importantes en un territorio que necesita inversión”, declaró.



Fue más crítico aún cuando advirtió que después de cinco años de firmado el acuerdo de paz entre las Farc y el Gobierno Nacional, “aquí seguimos viviendo la misma desolación y el mismo problema de orden público”.



(Le puede interesar: A tres ascendió el número de soldados muertos en campo minado en el Valle)



Insistió que la esperanza de los nariñenses se había depositado en los acuerdos de paz, al tiempo que reconoció que, ahora, sucedió todo lo contrario porque se agudizó el conflicto armado, “por eso uno queda impotente, la Policía no tiene la capacidad resolutiva, el Ejército igualmente”.



“Es que la economía en Nariño depende del narcotráfico”, insistió y agregó que los cultivos de uso ilícito se han extendido por varios de los municipios del departamento, de manera especial por los de la Costa Pacífica.



Subrayó que desconoce quiénes son los autores de la masacre del domingo, recalcando que eso es objeto de investigación por las autoridades competentes.



Para Rojas con acciones de violencia como la de Tumaco, los grupos armados ilegales quieren entregar un mensaje de terror a las autoridades y a las comunidades.



Pero adicionalmente buscan el desplazamiento de las familias del territorio, para ellos apoderarse de sus predios y así luego proceder a la siembra de cultivos ilícitos.

Cuatro mujeres entre los muertos

Las autoridades también informaron que de las cinco víctimas mortales, cuatro eran mujeres y una de ellas menor de edad.



La alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo, luego del ataque contra quienes se encontraban en el interior de la discoteca, dispuso tomar drásticas medidas contra esa clase de establecimientos nocturnos que operan en el municipio.



“Hemos tomado la decisión y también siendo conscientes de que los últimos hechos se han presentado en establecimientos de comercio, bares y discotecas de revisar los horarios los cuales ahora se van a reducir”, reveló.



La medida afectará a los negocios que están localizados sobre la carretera que de Tumaco conduce a Pasto, al igual que los mismos serán objeto de una rigurosa revisión, con el propósito de establecer si cumplen con los requisitos exigidos por las autoridades. De no estarlo serán cerrados.



Uno de los 12 sobrevivientes que estaba al interior de la discoteca, narró el momento en que los desconocidos irrumpieron en el lugar y comenzaron a disparar de manera indiscriminada.



(Lea también: 6.000 perros y gatos de 34 municipios del Valle serán vacunados)



“Lo único que hice fue correr nada más, yo no me acuerdo de nada más, todo fue muy rápido y confuso”, anotó el joven que tiene una herida de bala en una de sus piernas.



Otro de los sobrevivientes que se recupera en el Hospital San Andrés de Tumaco afirmó que “había llegado hace unos diez minutos, cuando los hombres que estaban afuera empezaron a disparar contra quienes estábamos en la discoteca, yo ahí mismo me tire al suelo”.



Entre los 12 heridos hay dos menores de edad que el domingo fueron intervenidos quirúrgicamente y luego trasladados a la Unidad de Cuidados Intensivos por la gravedad de sus heridas.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO

Más contenido de Colombia

- Comunidad está mamada de los 'piques', dice Alcalde de Palmira



- Alerta: explosión y hostigamiento cerca de hidroeléctrica en el Valle