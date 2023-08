José Facundo Castillo Cisneros, gobernador de Arauca, quedó en libertad por vencimientos de términos.



El mandatario fue enviado a la cárcel de la Picota, en Bogotá, desde el 2021, por supuestos nexos con los grupos al margen de la ley como lo es el Eln.



Jorge Alberto Ruíz Sánchez, abogado del mandatario, contó que se cumplieron los términos y un magistrado tomó la decisión de conceder la libertad.

El mandatario estaba siendo investigado por concierto para delinquir, terrorismo, financiación del terrorismo, contratos sin rellenos de los requisitos legales.



Al gobernador se le sindica de ser un miembro orgánico de la guerrilla mencionada, sin embargo, él ha negado estas relaciones y la financiación con esos grupos ilegales.



Las pruebas para involucrar al gobernador de Arauca fueron los testimonios de unas personas desmovilizadas que lo señalaban como un beneficiario de apoyo económico de la guerrilla.



"Se ha podido identificar falencias gigantes, terribles, de grandes connotaciones en esos testimonios, pero no podemos ventilar todo porque está en investigación, pero se ha logrado demostrar que los testimonios son falsos, personas que alucian a comandantes y células de apoyo al terrorismo y nunca lo fueron, se logró demostrar que fueron patrulleros rasos, no se evidenció que era cierto", explicó el abogado.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Redacción - Nación EL TIEMPO.