Reñida puja entre los candidatos que buscan la Gobernación de Caldas

Luis Carlos Velásquez, del colectivo Unidos por Caldas; Camilo Gaviria, candidato del Centro Democrático y el partido Liberal, y Ángelo Quintero, del partido Conservador; son los tres candidatos a la Gobernación de Caldas. Los dos primeros son los más jóvenes y quienes, según analistas, se disputan con mayor probabilidad el primer cargo administrativo del departamento.

Analistas políticos y académicos consultados por EL TIEMPO, coinciden en que la Gobernación es el escenario más incierto, pues, según la discusión mediática y el voz a voz, la diferencia es muy poca y –de momento– habría un “empate técnico”.



Ricardo Camargo, analista y sociólogo, sostuvo que, a su juicio, la diferencia en votos no será superior a 15.000. “Al momento, lo que podría pensarse es que la gente está entre el candidato que seguiría por la línea de la actual administración y el candidato del Centro Democrático (CD)”, señala el experto.

Para Camargo, el voto de los más indecisos se definiría en los próximos días y estaría relacionado a qué y quién es mejor, para lo que los discursos dados hasta ahora serán determinantes.



“Gaviria tiene el discurso pragmático de los partidos de fuerza, conocidos como la maquinaria; Velázquez, quien también la tiene con la U y los Verdes, logró alianzas más horizontales con partidos como el Mais, por ejemplo, lo que representa que los gobernadores indígenas lo apoyan. Entonces la gente debe elegir qué tipo de perfil y direccionamiento quiere”, agrega Camargo.



En Caldas, históricamente, las votaciones han favorecido a los candidatos del ‘uribismo’, lo que podría significar una posible diferencia de Gaviria; sin embargo, Camargo considera que no sería la razón determinante del voto.



En el caso de Velásquez, se ha mencionado que una de sus fortalezas podría ser la marcada postura de seguir la línea de la actual administración. Al respecto, Camargo cree que sí puede influir. “En este punto la gente vota por modelos y el actual ha dado resultados”, señala.



A pesar de lo reñido del panorama y la indecisión de algunos, el domingo sí habría un ganador, según Luisa Fernanda Buitrago, coordinadora del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma.



“Pese a la fuerza de quienes los apoyan, hay cosas que están haciendo peso. En el caso de Gaviria, él tiene un histórico de relaciones políticas no tan saludables que le están jugando en contra y la gente le teme a eso. Para Velásquez puede ser malo que siga la línea del gobierno actual, porque puede haber un sector que no se sienta satisfecho”, dice.



En eso coincide Luis Ospina, analista y actual director del Departamento de Humanidades de la Universidad de Manizales y vocero de La Paz Querida, quien considera que las alianzas han influido con la intención de voto.



“A Velásquez, algunas alianzas con políticos de vieja data le han costado favorabilidad, pero al ser de un carácter más conciliador ha crecido mucho los últimos días. En el caso de Gaviria, tiene de lado partidos con representatividad en el Congreso que potencian sus posibilidades, pero el CD ha tenido salidas en falso con mensajes que no responden a lo que la gente quiere”, apunta.



De acuerdo con los tres analistas, el caso de Quintero no es menor, pues es la segunda vez que aspira al cargo, pero su aval es del partido Conservador, que está ‘fracturado’ en el Caldas, por lo que un sector no lo apoyaría.

Laura Usma

Para EL TIEMPO

MANIZALES