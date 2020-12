Gobernación de Caldas cumplió con el 80 % de metas del año

Un avance presupuestal del 87 por ciento y físico del 80 por ciento son, hasta ahora, el balance de ejecución de la vigencia 2020 en Caldas. El gobierno departamental rindió cuentas de su gestión en la que se destacaron, principalmente, los programas sociales.



Es de anotar que, si bien, entre los proyectos de mayor cumplimiento de metas están los relacionados a temas sociales como cultura, desarrollo social, gestión del riesgo y deportes, en los que se destacan la atención a adultos mayores, personas en condición de vulnerabilidad y la inclusión de comunidades étnicas, las obras de construcción se llevan gran parte de los méritos, pues integran a un importante número de trabajadores.



En este sentido, en temas de Infraestructura se destacó la construcción de 250 segmentos de placas huellas en todo el departamento, proyecto en el que trabajan más de 300 personas de las Juntas de Acción Comunal.



“En el 2020 la infraestructura ha tenido una oportunidad muy grande de ayudar al departamento en la reactivación económica. Estamos hablando de cerca de 150 mil millones de pesos ejecutados a través de diferentes obras. Con los comunales, camineros y combos se han atendido, en mantenimiento periódico y rutinario, 1.816 kilómetros de carretera”, sostuvo el jefe de esta cartera, Luis Alberto Giraldo Fernández.



La vivienda y el saneamiento básico, fueron otros de los pilares durante este año y los programas con los que se buscó impulsar la reactivación económica. La meta para cerrar el año es dejar con viabilidad técnica y, en lo posible financiera, las grandes obras con las que se esperan generar más de 2.000 empleos el próximo año, como los son el Aeropuerto del Café en Palestina, el Centro de Innovación en La Dorada y el Parque Tecnológico de Villamaría.



“Tenemos la mirada fija en sacar adelante Aerocafé, ese es un proyecto que generará 1.800 empleos el próximo año”, apuntó el mandatario de los caldenses, Luis Carlos Velásquez.



El Gobernador sostuvo, además, que uno de los grandes resultados de este año fue la consolidación de proyectos de vivienda.

“Caldas es un departamento con muchas complejidades, hay familias que no tienen agua potable, viven en pisos de tierra y por eso, con Proyectos como Bloqueras Comunitarias, viviendas prefabricadas, soluciones habitacionales para la reubicación de las familias que están en zonas de alto riesgo no mitigable, queríamos responder a las necesidades de esas comunidades”, dijo.



En total, en lo que va del año se han entregado 118 viviendas de los tres programas mencionados.



Afuera del informe no quedó tampoco la atención humanitaria en medio de la pandemia por el covid-19. 94.000 kits alimentarios comprados con recursos propios fueron entregados, proporcional a su población, a cada uno de los 27 municipios, incluyendo comunidades indígenas.



En cuanto a capacidad hospitalaria instalada, el departamento pasó de 136 camas de Cuidado Intensivo en marzo a 275 en noviembre; y de 63 de Cuidados Intermedios a 83 en este mismo lapso.

Una nueva secretaría

Una de las promesas del Gobernador Velásquez fue la creación de la secretaría de Medio Ambiente, una figura administrativa que toma lugar en el departamento luego de 115 años. La creación de la Secretaría se dio el pasado 20 de noviembre a través de decreto. Este cargo lo asumirá Paola Andrea Loaiza Cruz, una indígena oriunda del municipio de Riosucio, agrónoma y estudiante de especialización en gestión ambiental.



“Le apuntaremos a un desarrollo sostenible acorde con los lineamientos del Plan de Desarrollo. Tenemos retos ya planteados, uno de ellos la construcción de la Política de Protección Animal para Caldas, indicó la nueva funcionaria.

LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES