¡Ingenio! Líder social construyó gimnasio con material reciclable

Debajo de frondosas matas de plátano que adornan su casa en el barrio Rodrigo Lara, un sector estrato 2 del municipio de Campoalegre, Huila, un líder social construyó, a pulso y con unos cuantos pesos, un gimnasio con elementos reciclables que a diario es usado por su familia y vecinos para aumentar la musculatura en estos días de cuarentena.

Se trata de Samy Perdomo Vega, quien hizo realidad su idea en 10 días de trabajo sin descanso. El objetivo es no salir de su casa para evitar el ataque del covid-19, enfermedad que suma más de 80 contagios y 6 fallecidos en el departamento del Huila.



En un terreno quebrado que él explanó a punta de pica y pala, armó este gimnasio al aire libre con materiales reciclables como guadua, llantas, tarros de pinturas, botellas y tablas pero, para que todo saliera de la mejor manera, también utilizó hierros, arena y unos cuantos kilos de cemento.

Los curiosos le dicen: "Samy, estás loco", pero les contesta con entereza que "lo construí para pasar los días en esta cuarentena, que se alargó hasta el 25 de mayo y que no sabemos cuanto tiempo más se extenderá".



"Yo no puedo vivir sin practicar ejercicios, y lo mismo dicen mi familia y los vecinos del barrio", señala y agrega que "los ejercicios me dan salud y vida".

A sus 28 años, Samy Perdomo es un líder social defensor del deporte, que anima a los jóvenes de Campoalegre organizando campeonatos en diversas disciplinas.



En el encierro de su humilde casa decidió ponerle fin a la inactividad por lo que en marzo pasado inició la construccion de este espacio deportivo con máquinas y tubos que instaló cuidadosamente en la plantacion de plátano, eso sí, con el visto bueno de sus padres, Orlando Perdomo y Amalfi Vega, quienes lo apoyaron perp con la condición de no dañar esas matas de hoja verde que por años han acompañado a esta familia.

Ha sido tanto el entusiasmo que, guardando una distancia suficiente uno del otro y lavando las manos con frecuencia, en los días de aislamiento el pasatiempo de la familia es el ejercicio bajo la sombra de estas matas.

En los días de aislamiento, el pasatiempo de la familia es el ejercicio bajo la sombra de estas matas. Foto: Cortesía

Lo novedoso del gimnasio es el piso en tierra con barras, poleas, bancos y máquinas diversas para hacer ejercicios de pecho, abdomen, pierna, glúteos, hombro, espalda y brazo, entre otros.



"Campoalegre tiene un caso de contagio, todos debemos cuidarnos para frenar la propagación", dice Samy quien está convencido que, el aislamiento, no es un problema como muchos asi lo ven, sino

Su sueño es que, cuando el virus se haya ido, el gimnasio al aire libre siga funcionando, gratis, y lo usen los jóvenes de su barrio.



"El gimnasio es una oportunidad que surgió en medio de este problema de salud que vive el mundo entero", aseguró Samy Perdomo, un tecnólogo egresado del Sena que se graduó en Procesamiento de Alimentos y pese a que ha regado hojas de vida en las empresas, no tiene empleo.

NEIVA