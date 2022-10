Más de 10 mil habitantes del municipio de Colón completaron dos días totalmente aislados e incomunicados con el resto del departamento de Nariño, por un gigantesco deslizamiento de tierra en la única vía de acceso, por el fuerte invierno que azota a toda la región.

Ahora, están a la espera de la llegada de maquinaria y obreros que emprendan los trabajos que permitan habilitar el paso por la carretera, pero tienen muy pocas esperanzas porque saben que eso por lo menos tardará una semana, si las condiciones del tiempo lo permiten.



Ubicado al norte del departamento y rodeado por una quebrada tipografía, el municipio cuya cabecera es Génova, registra lluvias permanentes desde la semana anterior, por lo que sus pobladores no han podido dedicarse a sus cultivos agrícolas y hasta movilizarse a sus veredas resulta toda una odisea.



Su alcalde, Segundo Gil, explicó que el alud de tierra se había registrado hacia las 6 de la mañana del pasado domingo en el sector conocido como La Lupa, donde parte de la montaña se desprendió en una extensión aproximada de 700 metros, en la vía que de Colón conduce al vecino municipio de San Pablo.



Pero su gran temor radica en que “el talud que queda sobre la parte de arriba no se nos vaya a venir abajo, si le quitamos la parte de abajo”.



Es claro en su mensaje que entrega a todos los habitantes cuando advierte que “es posible que nos demoremos varios días haciendo este duro trabajo, la verdad no es fácil, además las condiciones actuales del terreno no son buenas”, y como cree que las lluvias van a continuar se debe tener toda la precaución del caso y a la gente le pide no acercarse a la zona del derrumbe “porque están cayendo muchas piedras constantemente, la montaña se está desintegrando por pedazos”.



Hacia abajo hay otra carretera que comunica con el municipio de San Pablo, “pero si toda la parte de arriba se desprende, es muy probable que tape la otra vía”.



Sobre la carretera dijo que es de carácter departamental por lo que su conservación es responsabilidad de la Gobernación de Nariño, y aunque existe otra vía alterna que ya fue habilitada, para llegar hasta los municipios de San Pablo y La Cruz los vehículos deben gastar más de dos horas de recorrido.



Para el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, es muy compleja la situación que vive el departamento por cuenta de la segunda temporada de lluvias, por lo que sostendrá un diálogo con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Javier Pava, con el fin de analizar las medidas que se deberán adoptar para atender la emergencia.



“Tenemos que mirar cómo desde el Gobierno Nacional nos apoyan con recursos para recuperar la malla vial, atender las pérdidas de acueductos y viviendas y otras afectaciones en el sector agropecuario por la pérdida de cultivos”, dijo.



Puso de presente el mandatario seccional que las vías de comunicación son las más afectadas por la ola invernal, especialmente las que permiten el acceso a otros municipios como San Lorenzo, Leiva donde un puente se desplomó y Maguí Payán donde más de cinco viviendas se afectaron.



Según el director encargado de Gestión del Riesgo en Nariño, Mario Benavides, ya impartió instrucciones muy precisas a todos los directores municipales de Gestión del Riesgo, en el sentido de que activen los planes de contingencia y a su vez alerten a las comunidades.



“Todos debemos estar atentos a la información oficial y cuando se decidan las evacuaciones preventivas que las comunidades las acaten de inmediato”, declaró y confesó además que los impactos por el invierno “sobrepasan las capacidades de los municipios y del departamento de Nariño”.

