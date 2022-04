Armados con bates, los habitantes del barrio cartagenero de Getsemaní salen a patrullar las calles, en compañía de la Policía.



Debido a los continuos atracos, de los cuales son víctimas turistas y locales, en las noches y madrugadas, comunidad y policía recorren las calles sacando a indigentes y drogadictos de este barrio tradicional, en el Centro Histórico, otrora pacífico y rebosante de alegría cartagenera.



La gota de que rebosó la copa de la inseguridad en el barrio Getsemaní se presentó el pasado lunes cuando la junta de acción comunal convocó a una actividad en la Plaza de la Trinidad, incluso con la presencia de la Policía.

Delincuentes se hacen pasar

como vendedores informales

La inseguridad golpea a #Getsemaní, el llamado barrio 'cool' de #Cartagena. Supuestos vendedores ambulantes roban a turistas en las madrugadas. Indigencia y atracos en moto tienen a sus habitantes aterrados. @ELTIEMPO @ColombiaET @PoliciaColombia @FiscaliaCol @daulaw pic.twitter.com/G2C1O07lbg — John (@PilotodeCometas) April 6, 2022

Hay bandas de extranjeros que operan en la Plaza de la Trinidad, el punto que aglutina a cientos de turistas todas las noches, y que se hacen pasar por vendedores de cerveza FACEBOOK

“Esa noche presentamos a la comunidad, en la plaza de La Trinidad, los videos de cámaras de seguridad donde evidenciamos los atracos contra turistas; pero en un hecho vergonzoso, mientras hacíamos esta denuncia pública, un delincuente entró a una vivienda y con arma blanca intimidó a una menor de 15 años y se llevó pertenencias”, señala Dávinson Gaviria, vocero de la Junta de Acción de Getsemaní.



‘Uno de los barrios más cool del mundo’, según publicaciones internacionales, hoy pasa por una creciente crisis de inseguridad donde campean los atracos y venta de drogas a turistas y la prostitución.



El pasado sábado, delincuentes motorizados llegaron hasta el Callejón Ancho, corazón de la cultura getsemanisense, y asaltaron a una familia de turistas que, con niños, compartían en una mesa al aire libre.



El fin de semana también hubo un atraco en la Plaza del Pozo, al parecer con un taxista involucrado.



“Hay bandas de extranjeros que operan en la Plaza de la Trinidad, el punto que aglutina a cientos de turistas todas las noches, y que se hacen pasar por vendedores de cerveza en cajas de icopor, pero que en realidad hacen inteligencia y seguimientos a turistas que luego atracan en las calles y cerca de los hoteles”, denuncia Gaviria.

Calle de la Media Luna escenario de peleas y escándalos. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Autoridades, de espalda al barrio Getsemaní

Supuestos artistas callejeros han sido sorprendidos atracando con armas blancas a turistas y residentes FACEBOOK

“No hay articulación entre las autoridades: el DATT, que debe evitar el ingreso de motos con parrillero, porque por decreto está prohibido en Getsemaní, no se está haciendo. La oficina de participación ciudadana de la alcaldía es la responsable de controlar la presencia de habitantes de calle pero no lo está haciendo”, agrega Marcos Vargas, líder comunal.



De hecho, el barrio está plagado de habitantes de calle que andan armados con cuchillos y se refugian en el Parque del Centenario o bajo el Puente de Román en la Bahía interna.



“El IPCC que debería controlar con permisos y con un censo a los artistas callejeros, que no sabemos quiénes o cuántos son, tampoco está controlando a estas personas. Supuestos artistas callejeros han sido sorprendidos atracando con armas blancas a turistas y residentes”, añade Vargas.



La oficina de Espacio Público de la ciudad también es criticada por la falta de control de los vendedores informales y de artesanías que crecen con el pasar de los días en las esquinas y aceras.

La Plaza de la Trinidad, en el barrio Getsemaní, convoca a cientos de turistas en las noches. Foto: John Montaño

La Policía está presente pero,

según la comunidad, faltan hombres

Corpoturismo, alcaldía y privados sacan pecho pregonando que somos uno de los mejores barrios del mundo, pero nadie sabe el infierno que estamos viviendo en Getsemaní por cuenta de la inseguridad FACEBOOK

La junta de acción comunal y el colectivo Somos Centro Histórico han hecho varias denuncias sobre la creciente crisis por inseguridad en este barrio pero no hay aún respuesta oportuna de las autoridades.



“No es casualidad tantos atracos, ya hemos identificado en cámaras de seguridad que hay bandas de extranjeros aliados con compatriotas dedicados a atracar extranjeros y a expender droga”, sostiene Dávinson.



Para proteger a sus familias, esta semana los habitantes del Callejón Ancho cerraron su calle con vallas de hierro para frenar el ingreso de los delincuentes.



La comunidad pide un plan especial para recuperar la seguridad en Semana Santa y temporada alta, aunque hablar de temporada alta en Getsemaní es una redundancia porque todos los días del año son temporada alta de turistas: hoteles, hostales, bares y restaurantes no dan abasto.



“Corpoturismo, la alcaldía y la empresa privada sacan pecho pregonando que somos uno de los mejores barrios del mundo, pero nadie sabe el infierno que estamos viviendo en Getsemaní por cuenta de la inseguridad. ¿Cuál es la seguridad que se le va a brindar a esos turistas que estamos convocando a través de publicidad y campañas en el exterior?”, concluye Gaviria.





