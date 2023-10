El exconcejal Germán Casagua ganó con alta votación las elecciones en Neiva

Germán Casagua Bonilla, ganador de las elecciones en Neiva, Huila, quien recolectó en barrios, comunas, veredas y corregimientos unas 180.000 firmas para inscribir su candidatura, es un ingeniero civil de la Universidad Cooperativa de Colombia, especializado en ingeniería ambiental de la Surcolombiana y magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad Externado.

“No queremos que se pierda la esperanza y la ilusión de ver una ciudad como todos la merecemos, Neiva necesita ser manejada con decencia”, afirmó al momento de la inscripción cuando lo acompañaron más de 10.000 personas en un desfile que mostró el enorme respaldo ciudadano a sus propuestas de gobierno.



Casagua fue candidato a la alcaldía en las elecciones de 2019 cuando obtuvo cerca de 40.000 votos y perdió frente a Gorky Muñoz Calderón que logró 62.000.

Le puede interesar: La fiebre de los partidos políticos: ¿qué tan bueno es para la democracia en Colombia?



En este 2023 recorrió sin descanso la totalidad de los barrios y veredas de esta ciudad de unos 400.000 habitantes con problemas delicados de inseguridad.



Su trabajo político lo realizó con el eslogan ‘Acciones por Neiva’, y se trata de un dirigente serio que conoce a profundidad las problemáticas locales toda vez que fue concejal 7 años logrando votaciones elevadas.



“Es el mejor de todos los del tarjetón, y por eso ganó, desde el Concejo ha demostrado que quiere lo mejor para Neiva”, dijo un comerciante de la zona céntrica.

Lea también: La historia del municipio tolimense en el que cuatro mujeres aspiran a la alcaldía



Francisco Argüello, columnista de opinión del periódico La Nación, afirmó que, con Germán Casagua en la Alcaldía, los habitantes de Neiva conocerán en los próximos meses “si valió la pena darle la oportunidad a una figura joven que se mostró en campaña como un candidato opositor al alcalde actual y que les ganó el pulso a candidatos con amplia experiencia en lo público”.



“Tiene que rodearse bien. Yo, personalmente, no creo que tenga la capacidad de gerenciar a Neiva y menos en las condiciones actuales, pero puede dar sorpresas”, dijo Argüello, quien agregó que Casagua no ha trabajado como secretario de despacho en la Alcaldía, “ni ha gerenciado alguna entidad estatal, y eso me preocupa”.



“El éxito de su administración dependerá de cómo termine rodeado, como ocurrió con el médico Rodrigo Lara Sánchez cuando fue alcalde. Ojalá escoja un gabinete técnico y personas que le sumen experiencia en lo público”, dijo el periodista.

También: Conozca la historia del municipio boyacense donde solo hay un candidato para alcalde



Considera importante que el nuevo alcalde “se dedique exclusivamente a gobernar a la ciudad, y no a mirar con espejo retrovisor”.



Arguello aseguró que uno de los riesgos es que no tome decisiones de fondo “y pierda tiempo en sus primeros meses cuestionando el gobierno de Gorky Muñoz, su antecesor y principal enemigo político”.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

NEIVA

Más noticias de Colombia: